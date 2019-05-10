Eleq ipucu sorusu 10 Mayıs saat 20.00 yarışması için "Çin'de kuai-tzu, Japonya'da hashi denilen sofra elemanından" geldi. Eleq yarışması her akşam Eleq uygulaması üzerinden oynanıyor. Canlı oynanan yarışmada birincilere ödül bölüştürülüyor. Peki Çin'de kuai-tzu, Japonya'da hashi denilen sofra elemanı hangisidir? Eleq ipucu sorusu cevabı haberimizde.

ELEQ İPUCU SORUSU 10 MAYIS

Merhabalar eleqseverler, hafta sonuna bir genel kültür sorusuyla giriş yapıyoruz. Çin'de kuai-tzu, Japonya'da hashi denilen sofra elemanı hangisidir, biliyor musunuz?

ELEQ İPUCU CEVABI: YEMEK ÇUBUKLARI

YEMEK ÇUBUKLARI HAKKINDA

Bazı Asya ülkelerinde kullanılan yemeği tabaktan ya da kaseden almak için çatal ve kaşık yerine yemek çubukları kullanılır. Odundan, altından, gümüşten, fildişinden, bambudan ya da plastikten yapılırlar. Altın ve gümüş yemek çubukları hem ağır hem de pahalıdır, bu yüzden sadece süs eşyası olarak kullanılırlar.

Birçok insan yemek çubuklarının eski Çin'de icat edildiğini düşünür, ancak tam olarak nerede icat edildikleri belli değildir. Bugün, Çin'de ve ona yakın ülkelerde; Kore, Japonya, Moğolistan, Tayvan, Vietnam, Tayland, Singapur ve diğerlerinde, bu çubuklar kullanılır. Diğer pek çok ülkelerin lokantalarının bu ülkelere ait mutfaklarında da bu çubuklardan bulunur. Bu çubukların adı "waribashi"dir. Ancak kimileri "hashi" de derler.

Yemek çubukları çatal ve bıçağın yerine kullanılır. Çubuklar aynı elde (sağ el) bir arada tutulur. Ülkelerin çoğunda yemek çubuklarını sol el ile kullanmak kaba bir davranış olarak görülür.