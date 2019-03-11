11 Mart Eleq ipucu sorusu cevabı belli oldu. Eleq bu akşam saat 20.00'da yayınlanacak olan yarışması için ipucu sorusunu Instagram'dan takipçilerine, " Bugünkü eleqipucu sorumuzda ise bir su kuşu cinsi yer alıyor. embeye çalan beyaz ve gri tüylü, alt gagasında kesesi olan ve kaşıkçı kuşu da denen bu iri kuşun adı nedir, kim biliyor?" şeklinde oldu. Eleq'te tüm soruları bilen takipçilerine 15.000 TL değerindeki para ödülünü bölüştürecek.

ELEQ İPUCU CEVABI

11 Mart Eleq ipucu cevabı: PELİKAN

ELEQ İPUCU SORUSU: KAŞIKÇI KUŞU DA DENİLEN KUŞUN ADI: PELİKAN

Pelikan, monotipik pelikangiller (Pelecanidae) familyasını ve Pelecanus cinsini oluşturan iri su kuşu türlerinin ortak adı. Uzun gagaları, avlanmak için kullandıkları ve yutmadan önce gagalarıyla topladıkları avın bulunduğu suyu süzmeye yarayan geniş boğaz keseleri en ayırt edici özellikleridir. Kahverengi pelikan ve Peru pelikanı dışındaki türlerinin tüyleri genellikle soluk renklidir. Tüm türlerinin gagaları, keseleri ve yüzlerindeki tüysüz deri, üreme mevsiminden önce parlak renklere kavuşur. Yaşayan sekiz türü dönencelerden ılıman kuşağa kadar olan bölgelerde yaşar ancak Güney Amerika'nın iç kısmında, kutup bölgelerinde ve açık denizde bulunmazlar. Pelikanlara ait fosil kayıtları Fransa'da Oligosen döneminden kalma ve günümüz pelikanlarının gagasına benzeyen fosil buluntularıyla birlikte en az 30 milyon yıl öncesinden itibaren vardır. Uzun süre fregat kuşları, karabataklar, tropik kuşları ve sümsük kuşları ile akraba olduğu düşünülen pelikanlar günümüzde Pelikansılar (Pelecaniformes) takımında sınıflandırılır ve en yakın akrabaları ise pabuç gagalı ve hamerkoptur. Aynı takım içinde yer alan aynaklar, kaşıkçılar ve balıkçıllar ise uzak akrabalarıdır. Genellikle su yüzeyinde ya da yüzeye yakın yakaladıkları balıklarla beslenirler ve kıyılar ile göllerde yaşarlar. Koloniler oluşturarak üreyen pelikanlar sıklıkla toplu olarak avlanır. Beyaz tüylü dört türü yerde yuva yaparken kahverengi ya da gri renkli diğer dört türü ise ağaçlarda yuvalanmayı tercih eder.

11 Mart eleq ipucu sorusu cevabı yayınlanmıştır. Eleq joker kodu ise henüz yayınlanmamıştır.