13 Mart Eleq ipucu sorusu cevabı netleşti. Eleq 20.00'da yayınlanacak olan yarışmasının ipucu sorusunu instagram hesabından takipçilerine, "Türk filmi tutkunlarını sevindirecek türden bir ipucu sorusu hazırladık. Zeki Ökten’in yönettiği Sevgili Dayım’da Tarık Akan'ın canlandırdığı yakışıklı dayının adı nedir, hatırladınız mı?" şeklinde oldu. Eleq'te 10 soruyu bilen yarışmacılar 15.000 TL değerindeki para ödülünü takipçileri arasında bölüştürecek.

ELEQ İPUCU CEVABI

Eleq 20.00 ipucu detayları

13 Mart Eleq ipucu sorusu cevabı: TARIK

ELEQ İPUCU SORUSU: SEVGİLİ DAYIM'DA TARIK AKAN'IN CANLANDIRDIĞI KARAKTERİN ADI?

Haylaz, çapkın ve gönlünün estiği gibi yaşayan bir genç olan Tarık (Tarık Akan),günün birinde ablasının evine gelir. Ablası (Neriman Köksal),zengin bir iş adamıyla (Ali Cağaloğlu) evlidir. Kocası, hala bir iş sahibi olamamış kayın biraderini pek sevmemektedir. Genç adam, buna rağmen eve yerleşir. En iyi anlaştığı kişi sevgili yeğenidir (Murat Erton). Derken, yeğeni için özel bir öğretmen (Hale Soygazi) tutulur. Bu genç ve güzel kadınla genç adam arasında ilişki başlar. Bu ilişki, önce tartışmalarla kendini gösterir, derken araya sevimli yeğen girer.

13 MART ELEQ İPUCU CEVABI INSTAGRAM HESABINDAN YAYINLANMIŞTIR