Eleq ipucu sorusu 16 Mayıs saat 20.00 yarışması için "Bu yıl, En İyi Film Oscar’ını kazanan, Dr. Don Shirley ve şoförünün hikâyesini anlatan yol filminden" geldi. Eleq yarışması her akşam Eleq uygulaması üzerinden oynanıyor. Canlı oynanan yarışmada birincilere ödül bölüştürülüyor. Peki bu yıl, En İyi Film Oscar’ını kazanan, Dr. Don Shirley ve şoförünün hikâyesini anlatan yol filmi hangisidir? Eleq ipucu sorusu cevabı haberimizde.

ELEQ İPUCU SORUSU - 16 MAYIS

eleqseverler, hazırsanız bu akşam saat 20.00’deki yayınımızın #eleqipucu konusu sinema. Bu yıl, En İyi Film Oscar’ını kazanan, Dr. Don Shirley ve şoförünün hikâyesini anlatan yol filmi hangisidir, biliyor musunuz?

ELEQ İPUCU CEVABI: YEŞİL REHBER

YEŞİL REHBER FİLMİ HAKKINDA

Yeşil Rehber, yönetmenliğini Peter Farrelly'nin gerçekleştirdiği 2018 çıkışlı Amerikan yapımı komedi-drama filmidir.

YEŞİL REHBER OYUNCULARI

Viggo Mortensen rolü; Frank "Tony Dudak" Vallelonga

Mahershala Ali rolü; Don Shirley

Linda Cardellini rolü; Dolores Vallelonga

DimeterMarinov rolü; Oleg

Mike Hatton rolü; George

Iqbal Theba rolü; Amit

Sebastian Maniscalco rolü; Johnny Venere

P. J. Byrne rolü; Kayıt Yapımcısı

Montrel Miller rolü; Birmingham Otel Garsonu

Tom Virtue rolü; Morgan Anderson

Dennis W. Hall rolü; Wise Guy Mags

Randal Gonzalez rolü; Gorman

Maggie Nixon rolü; vestiyerci Kız

Brian Distance rolü; Macon Cop