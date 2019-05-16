Eleq ipucu sorusu 16 Mayıs saat 20.00 yarışması için "Bu yıl, En İyi Film Oscar’ını kazanan, Dr. Don Shirley ve şoförünün hikâyesini anlatan yol filminden" geldi. Eleq yarışması her akşam Eleq uygulaması üzerinden oynanıyor. Canlı oynanan yarışmada birincilere ödül bölüştürülüyor. Peki bu yıl, En İyi Film Oscar’ını kazanan, Dr. Don Shirley ve şoförünün hikâyesini anlatan yol filmi hangisidir? Eleq ipucu sorusu cevabı haberimizde.
ELEQ İPUCU SORUSU - 16 MAYIS
eleqseverler, hazırsanız bu akşam saat 20.00’deki yayınımızın #eleqipucu konusu sinema. Bu yıl, En İyi Film Oscar’ını kazanan, Dr. Don Shirley ve şoförünün hikâyesini anlatan yol filmi hangisidir, biliyor musunuz?
ELEQ İPUCU CEVABI: YEŞİL REHBER
YEŞİL REHBER FİLMİ HAKKINDA
Yeşil Rehber, yönetmenliğini Peter Farrelly'nin gerçekleştirdiği 2018 çıkışlı Amerikan yapımı komedi-drama filmidir.
YEŞİL REHBER OYUNCULARI
Viggo Mortensen rolü; Frank "Tony Dudak" Vallelonga
Mahershala Ali rolü; Don Shirley
Linda Cardellini rolü; Dolores Vallelonga
DimeterMarinov rolü; Oleg
Mike Hatton rolü; George
Iqbal Theba rolü; Amit
Sebastian Maniscalco rolü; Johnny Venere
P. J. Byrne rolü; Kayıt Yapımcısı
Montrel Miller rolü; Birmingham Otel Garsonu
Tom Virtue rolü; Morgan Anderson
Dennis W. Hall rolü; Wise Guy Mags
Randal Gonzalez rolü; Gorman
Maggie Nixon rolü; vestiyerci Kız
Brian Distance rolü; Macon Cop
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