Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Eleq ipucu sorusu cevabı 16 Mayıs! En İyi Film Oscar’ını alan, Dr. Don Shirley ve şoförünün hikâyesini anlatan yol filmi hangisidir? 20.00 Eleq ipucu

Eleq ipucu sorusu bu akşamki yarışma için yayınlandı. Saat 20.00'daki yarışma için Eleq ipucu sorusunda, Bu yıl, En İyi Film Oscar’ını kazanan, Dr. Don Shirley ve şoförünün hikâyesini anlatan yol filmi işaret edildi. Peki "Bu yıl, En İyi Film Oscar’ını kazanan, Dr. Don Shirley ve şoförünün hikâyesini anlatan yol filmi hangisidir?" İşte 16 Mayıs Eleq ipucu sorusu cevabı

Eleq

Eleq ipucu sorusu 16 Mayıs saat 20.00 yarışması için "Bu yıl, En İyi Film Oscar’ını kazanan, Dr. Don Shirley ve şoförünün hikâyesini anlatan yol filminden" geldi. Eleq yarışması her akşam Eleq uygulaması üzerinden oynanıyor. Canlı oynanan yarışmada birincilere ödül bölüştürülüyor. Peki bu yıl, En İyi Film Oscar’ını kazanan, Dr. Don Shirley ve şoförünün hikâyesini anlatan yol filmi hangisidir? Eleq ipucu sorusu cevabı haberimizde.

ELEQ İPUCU SORUSU - 16 MAYIS

eleqseverler, hazırsanız bu akşam saat 20.00’deki yayınımızın #eleqipucu konusu sinema. Bu yıl, En İyi Film Oscar’ını kazanan, Dr. Don Shirley ve şoförünün hikâyesini anlatan yol filmi hangisidir, biliyor musunuz?

ELEQ İPUCU CEVABI: YEŞİL REHBER

YEŞİL REHBER FİLMİ HAKKINDA

Yeşil Rehber, yönetmenliğini Peter Farrelly'nin gerçekleştirdiği 2018 çıkışlı Amerikan yapımı komedi-drama filmidir.

YEŞİL REHBER OYUNCULARI

Viggo Mortensen rolü; Frank "Tony Dudak" Vallelonga
Mahershala Ali rolü; Don Shirley
Linda Cardellini rolü; Dolores Vallelonga
DimeterMarinov rolü; Oleg
Mike Hatton rolü; George
Iqbal Theba rolü; Amit
Sebastian Maniscalco rolü; Johnny Venere
P. J. Byrne rolü; Kayıt Yapımcısı
Montrel Miller rolü; Birmingham Otel Garsonu
Tom Virtue rolü; Morgan Anderson
Dennis W. Hall rolü; Wise Guy Mags
Randal Gonzalez rolü; Gorman
Maggie Nixon rolü; vestiyerci Kız
Brian Distance rolü; Macon Cop

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Yurt dışında kanser tedavisi olmak için pasaport talep eden Prof.Dr. Haluk Savaş'a olumlu yanıt
GÜNDEMKHK’lı Savaş’a pasaport düzenlenecek
Ölüm bir tık uzağınızda
GÜNDEMÖlüm bir tık uzağınızda
Yıka yıka ilerliyor! Bilanço ağır...
GÜNDEMYıka yıka ilerliyor! Bilanço ağır...
SON DAKİKA! Adalet Bakanı Gül: Abdullah Öcalan'ın görüşme yasağı kaldırıldı
GÜNDEMGül: Öcalan'ın görüşme yasağı kaldırıldı
Sara hastası olduğu belirtildi! Mimar havuzda boğuldu!
GÜNDEMMimar havuzda boğuldu!
Otogar için soru önerge
GÜNDEMOtogar Meclis'e taşındı
Hadi ipucu 16 Mayıs: Konya ve Isparta arasında bulunan gölün adı nedir? 20.30 Mini Hadi ipucu sorusu
GÜNDEM16 Mayıs Hadi ipucu sorusu cevabı!
Behçet Cantürk'ün yeğeni yakalandı
GÜNDEMBehçet Cantürk'ün yeğeni yakalandı
Okmeydanı'nda terör operasyonu
GÜNDEMOkmeydanı'nda terör operasyonu
Reina saldırganının eşine tahliye
GÜNDEMReina saldırganının eşine tahliye

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X