22 Nisan Eleq ipucu cevabı haberimizde. Eleq ipucu sorusunu Instagram'dan, "Haftaya spor konulu #eleqipucu sorusuyla giriyoruz. Hangi güreş dalında rakipler birbirlerinin ayak ve bacaklarına dokunmadan oyunu kazanmaya çalışırlar, biliyor musunuz?" şeklinde yayınladı. Eleq bu akşam saat 20.00'da yarışmacıları ile buluşacak. İşte Eleq ipucu cevabı...

ELEQ İPUCU CEVABI

22 Nisan Eleq ipucu cevabı: GREKO-ROMEN

ELEQ İPUCU SORUSU: GREKO-ROMEN NEDİR?

Grekoromen, ayaklara dokunmadan icra edilen güreş şeklidir. Rakipler biribirlerinin ayak ve bacaklarına dokunmadan güreşirler.

Grekoromen güreş stilinde belden yukarısı ile oyun taktik edilir. Ayakla oyun yapılmaz ve rakibin hücumu engellenmez. Bu stil Avrupa ülkelerinde yaygındır. Grekoromen güreş stilini ilk uygulayan Türk güreşçileri: Koca Yusuf, Kara Ahmed, Hergeleci İbrahim. Filiz Nurullah, Kurtdereli Mehmet, Adalı Halil, Mandıralı Ahmet ve Kara Osman'dır.