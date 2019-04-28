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28 Nisan Eleq ipucu sorusu cevabı belli oldu. Eleq ipucu sorusunu Instagram'dan, "Bugünün #eleqipucu sorusunda bir belgesel var. Pelin Esmer'in çektiği, köylü kadınların tiyatro yapmalarını konu alan belgeselin adı nedir, biliyor musunuz?" şeklinde yayınlandı. Her akşam saat 20.00'da takipçileri ile buluşan Eleq ipucu sorusu cevabı haberimizde...
ELEQ İPUCU CEVABI:
28 Nisan Eleq ipucu sorusu cevabı: OYUN
ELEQ İPUCU SORUSU: PELİN ESMER'İN BELGESELİ
Festival şampiyonu "Oyun" dokuz yaratıcı kadının muazzam hikayesini aktarıyor. Mersin Aslanköy’de yaşayan bu dokuz kadın, hayata isyan bayrağını açarlar. Çünkü uyum sağladıkları düzen altında ezilmekten usanmışlardır. Bir çare arayışında akıllarına yaratıcı bir fikir gelir. Kendi hayatlarını yazıp tiyatro sahnesine oynayacaklardır. Aslında yaşamları tarlada ya da evde hep çalışarak geçen bu kadınlar, kendi yaşamları ile hesaplaşmaya koyulurlar. Bu kendi kendileriyle yüzleşme oyununa köyün okukunun müdürü destek verir ve okulu bu kadınlara açar. Okulda planları üzerinde çalışmaya başlayan kadınlar, bambaşka bir boyutta paylaşımlar içinde bulacaklardır kendilerini. Bu yolla da bir içsel yolculuğu yaşayacaklardır. Filmi belgesel olarak çeken Pelin Esmer, festivallerden dört ödülle ayrıldı.
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