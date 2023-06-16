"ANNEM SÖZÜNE SADIK KALDI"

Sosyal medyada filmin kamera arkası görüntülerini paylaşan Damian Hurley, annesi Elizabeth Hurley'ye teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı: 2010'da (8 yaşındayken) ilk kısa filmimin yapımı sırasında bana ilk uzun metrajlı filmimde yer alacağına söz veren annem Elizabeth Hurley'e teşekkür etmek istiyorum. Sözüne sadık kalarak, filmime yeşil ışık yakıldığı anda her şeyi bıraktı ve çekimlerin yapıldığı Karayipler'e koştu. Birlikte çalışmak bir rüyaydı.