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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elizabeth Hurley oğlunun yönettiği müstehcen filmde oynadı

Elizabeth Hurley, 21 yaşındaki oğlu Damian Hurley'in hem senaryosunu yazdığı hem de yönetmenliğini üstlendiği erotik - gerilim türündeki filmde rol aldı

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  • Elizabeth Hurley oğlu Damian Hurley'in yönettiği müstehcen filmde oynadı - Magazin haberleri

    İngiliz oyuncu Elizabeth Hurley'in ABD'li iş insanı Steve Bing ile birlikteliğinden dünyaya gelen oğlu Damian Hurley, yönettiği bir erotik - gerilim türü film olan 'Strictly Confidential'da annesine rol verdi.
  • Elizabeth Hurley oğlu Damian Hurley'in yönettiği müstehcen filmde oynadı - Magazin haberleri

    'STRICTLY CONFIDENTIAL'IN KONUSU NEDİR?

    Film, Georgia Lock'un canlandırdığı 'Mia'nın, en iyi arkadaşı Rebecca'nın intiharını çevreleyen gizemi ortaya çıkarmaya çalışırken 'cinsellik, ikiyüzlülük ve ihanet dünyasına' çekilmesini konu alıyor.
  • Elizabeth Hurley oğlu Damian Hurley'in yönettiği müstehcen filmde oynadı - Magazin haberleri

    Yapımda 'Lily' karakterini canlandıran Elizabeth Hurley, Pear Chiravara tarafından canlandırılan 'Natasha' adlı karakterle cinsellik içeren sahneleri paylaşıyor.
  • Elizabeth Hurley oğlu Damian Hurley'in yönettiği müstehcen filmde oynadı - Magazin haberleri

    "ANNEM SÖZÜNE SADIK KALDI"

    Sosyal medyada filmin kamera arkası görüntülerini paylaşan Damian Hurley, annesi Elizabeth Hurley'ye teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı: 2010'da (8 yaşındayken) ilk kısa filmimin yapımı sırasında bana ilk uzun metrajlı filmimde yer alacağına söz veren annem Elizabeth Hurley'e teşekkür etmek istiyorum. Sözüne sadık kalarak, filmime yeşil ışık yakıldığı anda her şeyi bıraktı ve çekimlerin yapıldığı Karayipler'e koştu. Birlikte çalışmak bir rüyaydı.
  • Elizabeth Hurley oğlu Damian Hurley'in yönettiği müstehcen filmde oynadı - Magazin haberleri

    OĞLUNUN BABASI OLDUĞUNU İLK BAŞLARDA KABUL ETMEMİŞTİ

    Öte yandan Steve Bing, Damian Hurley'in babası olduğunu ilk başlarda kabul etmemiş ancak DNA testi yaptırdıktan sonra oğlu olduğu ortaya çıkmıştı.
  • Elizabeth Hurley oğlu Damian Hurley'in yönettiği müstehcen filmde oynadı - Magazin haberleri

    MİRASTAN PAY ALMAMASINI İSTEMİŞTİ

    2019'da Steve Bing'in babası Peter Bing, Damian ve üvey kadeşi Kira'nın mirasçılar arasında yer almamasını istemiş fakat mahkeme, Damian ve Bing'in eski tenisçi Lisa Bonder'dan dünyaya gelen kızı Kira'nın mirasçılar arasında yer alması gerektiğine karar vermişti.
  • Elizabeth Hurley oğlu Damian Hurley'in yönettiği müstehcen filmde oynadı - Magazin haberleri

    BABASI 2022'DE HAYATINI KAYBETTİ

    Damian Hurley'in babası Steve Bing, 2022'de Los Angeles'taki evinde intihar etmişti.

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