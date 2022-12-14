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Elon Musk artık dünyanın en zengini değil

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, elektrikli otomobil şirketi Tesla'nın hisselerindeki düşüşün ardından "dünyanın en zengin kişisi" unvanını kaybetti. Artık dünyanın en zengini, Fransa merkezli lüks tüketim ürünleri firması LVMH'nin CEO'su Bernard Arnault.

Elon Musk artık dünyanın en zengini değil
BBC TÜRKÇE
elon muskGetty Images

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, elektrikli otomobil şirketi Tesla'nın hisselerindeki düşüşün ardından "dünyanın en zengin kişisi" unvanını kaybetti.

Musk, Tesla hisselerinin yüzde 14'üne sahip.

Forbes ve Bloomberg'e göre, artık dünyanın en zengini, Fransa merkezli lüks tüketim ürünleri firması LVMH'nin CEO'su Bernard Arnault.

Forbes'a göre Musk'ın kişisel serveti 178 milar dolar. Arnault'unkiyse 188 milyar dolar.

Bloomberg'e göre ise Musk'ın serveti 168,5 milyar dolarken, Arnault'unki 172,9 milyar dolar.

Güney Afrika doğumlu iş adamının aylar süren pazarlıklar ve belirsizlikler sonucu Ekim ayında Twitter'ı 44 milyar dolara satın alması ve ardından yaşananlar uluslararası basında tartışılmaya devam ediyor.

Tesla'nın hisse fiyatlarındaki düşüşte, Twitter'ın satın alım sürecinde yaşananların da etkisi olabileceği düşünülüyor.

Yatırım firması Wedbush Securities'ten Dan Ives'e göre, "Twitter anlaşması çevresinde dönen sirk, Musk'ın imajını zedeledi ve Tesla'ya da yük oldu"; "Attığı her tweette çıkıntılık derecesi artan Musk sokağın gözünde bir süper kahramandan 'zalime' dönüştü."

Musk, Twitter'ı satın alabilmek için yaklaşık 20 milyar dolarlık Tesla hissesini satmıştı. Bunun da hisse fiyatlarındaki düşüşte etkisi oldu.

Yatırımcılar ayrıca ekonomideki yavaşlama ve artan faizler nedeniyle Tesla araçlara olan talebin düşeceğinden endişeli.

Dünyada toplu üretime geçen ilk elektrikli araç şirketlerinden olan Tesla, hatalı araçların geri çağırılması ve sürücüsüz araçlarda yaşanan kazalara dair açılan soruşturmalar nedeniyle de kan kaybetti.

Musk ayrıca Haziran ayında yaptığı açıklamada, şirketin Almanya'nın başkenti Berlin'de ve ABD'nin Texas eyaletinin başkenti Austin'de kurulan yeni fabrikalarının, Çin'deki pil sıkıntıları ve tedarik zincirindeki aksamalar yüzünden milyarlarca dolar zarar ettiğini söylemişti.

2019'da 15-20 dolar bandında seyreden Tesla hisseleri, 2020'yi 235 dolar değere ulaşarak kapatmış, 5 Kasım 2021'de ise 407 dolarla zirveyi görmüştü. Tesla hisseleri 13 Aralık itibarıyla 160 dolar civarında seyrediyor.

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