Emel Sayın kimdir, kaç yaşında? Emel Sayın’ın hayatı ve biyografisi

Türk sanat dünyasında mavi boncuk lakabıyla tanınan Emel Sayın’ın yıllara meydan okuyan sesi ve güzelliği ile dikkat çekmeye devam ediyor. İşte usta ses sanatçısı ve oyuncu Emel Sayın hakkında bilinmeyenler

Emel Sayın Kimdir?

1926 yılında Türkiye'ye göç eden bir muhacir ailenin dört kız çocuğundan en büyüğü olarak dünyaya gelen Emel Sayın, babasının Toprak Mahsulleri Ofisi'nde Tekel baş memuru olarak görev yaptığı Şarkışla, Sivas'ta 1945 yılının 20 Kasım'ında hayata gözlerini açtı.

Emel Sayın Nereli?

Emel Sayın aslen göçmen olsa da Sivas’ta dünyaya gelmiştir.

Emel Sayın Kaç Yaşında?

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Emel Sayın 20 Kasım 1945 yılında dünyaya gelmiştir. Sayın 79 yaşındadır.

Emel Sayın Kariyeri

Emel Sayın, müzik kariyerine genç yaşlarda başladı ve bu yolculuk, Arif Sami Toker'den aldığı müzik dersleriyle şekillendi. Toker'in yetiştirdiği en ünlü sanatçılardan biri olarak kabul edilen Sayın, Münir Nurettin Selçuk'un da öğrencileri arasındaydı. Uzun bir süre boyunca, müzik eğitimine devam etti ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda Fransız şan hocası Alis Rosenthal'dan dersler aldı. Aynı dönemde, solfej dersleri için Muhittin Sadak'tan da destek aldı. Bu süreçte, Hürriyet Haber Ajansı'nın düzenlediği bir yarışmada seslendirdiği klasik bir eserle 'Ses Kraliçesi' unvanını kazandı.

Sahne deneyimini arttırmak için Ankara Gençlik Parkı'nda Necdet Yazar'ın gazinosunda sahneye çıkan Sayın, daha sonra Ankara Radyosu'nda solist olarak görev aldı. Yaklaşık yedi yıl boyunca Ankara'da hizmet verdikten sonra İstanbul müzik sahnesine adım atan sanatçı, Lalezâr Gazinosu'nda assolist olarak sahne almaya başladı. İstanbul'a yerleştikten sonra İstanbul Radyosu'na geçiş yaptı ve burada da hizmet verdi. İstanbul'daki yoğun çalışma temposu, pek çok müzik albümünün yanı sıra sinema filmlerinde de rol almasına olanak sağladı.

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Emel Sayın, müzik kariyerine ilk stüdyo albümü "Sus Sus Sus" ile başladı ve ardından "Gel Gel Gele" ve "Doyamadım Sana" gibi çalışmalarla dikkatleri üzerine çekti. 1968 yapımı "Sus Sus Kimseler Duymasın" isimli filme ismini veren şarkı, sanatçının ilk plak çalışmasında yer aldı.

1972 yılında çıkardığı "Son On Yılın En Sevilen On Şarkısı" albümü, yaklaşık 100 bin kopya satarak büyük bir başarı elde etti. Bu albümdeki şarkılar, çeşitli Türk filmlerinin film müzikleri arasında da yer aldı. Emel Sayın, müzikal çalışmalarıyla ve başarılı albümleriyle Türk müzik dünyasında önemli bir iz bıraktı.

Emel Sayın Özel Yaşamı

1966 yılında, henüz 21 yaşındayken ilk eşi İsmet Kasapoğlu ile evlenen Emel Sayın, 1975 yılında boşanmıştır. Ancak ilginç bir şekilde, 1976 yılında tekrar bir araya gelmiş ve yeniden evlenmişlerdir. Ancak bu birliktelik de uzun ömürlü olmamış, 1979 yılında tekrar boşanmışlardır. Sayın'ın 1970'li yıllarda Tarık Akan ile yaşadığı dört yıllık aşk ise dönemin magazin gündemini meşgul etmiştir.

Emel Sayın’ın çocuğu olup olmadığı da sıkça sorulan sorular arasında yer almaktadır. Emel Sayın'ın çocuğu yoktur. Üç kez evlenmiş olsa da, bu evliliklerden hiç çocuğu olmamıştır. Emel Sayın, 1999 yılında üçüncü eşi David Younnes'i kanserden kaybetmiştir. Younnes'in ölümünden sonra bir röportajında, "Çocuk sahibi olmamanın pişmanlığını yaşıyorum" demiştir.