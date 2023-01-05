Cenazede görülen 16. Benediktus'un naaşının olduğu ahşap tabutun daha sonrasında ahşap ve Vatikan tarafından mühürlenmiş çinko olan iki tabuta daha konularak defnedildiği ayrıca papalığı sırasında basılan madalyaların, madeni paraların ve papalığını anlatan, metal bir silindire yerleştirilen Latince metnin de tabutun içine konulduğu belirtildi.