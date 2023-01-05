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Emerit Papa 16. Benediktus'un cenaze töreni düzenlendi

Eski Vatikan Devlet Başkanı ve Katoliklerin önceki ruhani lideri Emerit Papa 16. Benediktus'un cenaze töreni, Aziz Peter Bazilikasında düzenlendi. Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus töreni yönetti.

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  • Emerit Papa 16. Benediktus'un cenaze töreni düzenlendi

    Vatikan'da 31 Aralık'ta vefat eden 95 yaşındaki Emerit Papa 16. Benediktus, San Pietro Meydanı'nda düzenlenen cenaze töreninin ardından San Pietro Bazilikası'nın altında bulunan ve diğer eski papaların gömülü olduğu mezarlar odasında defnedildi.

     

     
  • Emerit Papa 16. Benediktus'un cenaze töreni düzenlendi

    Katolik Kilisesi tarihindeki 265. papa olarak tarihe geçen, Alman vatandaşı olan ve asıl adı Joseph Ratzinger'i papa olduktan sonra 16. Benediktus olarak değiştiren Emerit Papa, hastalığından dolayı 10 yıl önce papalık görevini bırakmıştı.

     

     
  • Emerit Papa 16. Benediktus'un cenaze töreni düzenlendi

    Kilise tarihinde yaklaşık 600 yıl sonra hayattayken görevi bırakan ilk papa olan 16. Benediktus, emerit olmasından dolayı Vatikan'da resmi devlet töreni yerine kendisinin de isteğiyle sade bir cenaze töreniyle uğurlandı.

     

     
  • Emerit Papa 16. Benediktus'un cenaze töreni düzenlendi

    Şimdiki Papa Franciscus'un yönettiği cenaze ayinine Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve Başbakan Olaf Scholz, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ve Başbakan Giorgia Meloni, Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa, Belçika Kralı Philippe, İspanya eski Kraliçesi Sofia, Kolombiya Dışişleri Bakanı Alvaro Leyva Duran'ın da bulunduğu üst düzey devlet yetkilileri katıldı.

     

     
  • Emerit Papa 16. Benediktus'un cenaze töreni düzenlendi

    Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı, Vatikan hava sahasının geçici bir süre kapatıldığı, 1000 kadar gazetecinin akredite olduğu ve 65 bine yakın kişinin takip ettiği San Pietro Meydanı'ndaki cenaze törenine 120 kardinal, 400 piskopos ve 4 bin kadar rahip de katıldı.

     

     
  • Emerit Papa 16. Benediktus'un cenaze töreni düzenlendi

    Yaklaşık 1,5 saat süren cenaze töreninin ardından 16. Benediktus'un naaşı San Pietro Bazilikası'ndaki papalık mezarlar odasına götürüldü.

     

     
  • Emerit Papa 16. Benediktus'un cenaze töreni düzenlendi

    16. Benediktus'un, kendisinin talebiyle aziz ilan edildikten sonra Mayıs 2021'de bazilika içinde başka bir yere taşınan eski Papa 2. Jean Paul'ün kalıntılarının bulunduğu mezara defnedildiği bildirildi.

     

     
  • Emerit Papa 16. Benediktus'un cenaze töreni düzenlendi

    Cenazede görülen 16. Benediktus'un naaşının olduğu ahşap tabutun daha sonrasında ahşap ve Vatikan tarafından mühürlenmiş çinko olan iki tabuta daha konularak defnedildiği ayrıca papalığı sırasında basılan madalyaların, madeni paraların ve papalığını anlatan, metal bir silindire yerleştirilen Latince metnin de tabutun içine konulduğu belirtildi.

     

     
  • Emerit Papa 16. Benediktus'un cenaze töreni düzenlendi

    Eski Vatikan Devlet Başkanı ve Katoliklerin önceki ruhani lideri Emerit Papa 16. Benediktus'un naaşı ölümünün ardından 2, 3 ve 4 Ocak tarihlerinde San Pietro Bazilikası içinde ziyarete açılmış ve üç günde yaklaşık 200 bin kişi tarafından ziyaret edilmişti.

     

     
  • Emerit Papa 16. Benediktus'un cenaze töreni düzenlendi

     

    Vatikan'da 2005-2013 yıllarında papalık görevini yürüten Joseph Ratzinger, Katolik Kilisesinin modern tarihinde istifa eden ilk papa olarak tarihe geçti.
  • Emerit Papa 16. Benediktus'un cenaze töreni düzenlendi

    Teolojik çalışmalarından dolayı Katolik dindarlar arasında önemli bir yeri olan 16. Benediktus, bunun yanı sıra Vatikan bankası IOR'daki skandalların, kilise içinde gizlenen cinsel istismar vakalarının ve "Vatileaks Skandalı" olarak bilinen Vatikan içindeki yolsuzluk ve eşcinsel piskoposlara karşı şantaj iddialarının gölgesinde kalmıştı.

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