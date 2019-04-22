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Dimdik gidiyorum, boynum bükük olarak değil asla merak etme annem.... Bugünümde de yanımda oldun, her günümde olduğun gibi... Yine kimseye gerek olmadığını gösterdin koca yürekli annem... Herkes Allah’a emanet olsun, yarın birliğimize teslim oluyoruz.