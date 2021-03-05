Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemYargıEMSAL! Son dakika! Adana'da bir kişi sokağa çıkma kısıtlaması cezasını iptal ettirdi
ABONE OL

Adana'da bir kişi sokağa çıkma kısıtlaması cezasını iptal ettirdi

Adana'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden bir kişi, cezayı mahkemeye taşıdı. Mahkeme, sokağa çıkma kısıtlaması cezasını iptal ederek emsal bir karar verdi. Kararın gerekçesinde, yaptırımın ancak emri çıkaran tarafından uygulanabileceği vurgulandı

EMSAL! Son dakika! Adana'da bir kişi sokağa çıkma kısıtlaması cezasını iptal ettirdi
DHA

Adana'da sokağa çıkma kısıtlamasında otomobiliyle dışarı çıkınca polis tarafından "kısıtlamayı ihlal ettiği" gerekçesiyle 3 bin 150 lira idari para cezası kesilen Ömer Tekin, avukatı aracılığıyla cezaya itiraz etti. Adana 5'inci Sulh Ceza Hakimliği, itirazı haklı bulup, cezayı iptal etti. Kararın gerekçesinde, İl İdaresi Kanunu'nda idari yaptırımın ancak emri çıkaran tarafından uygulanabileceği, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nda da sokağa çıkma yasağı şeklinde açıkça düzenlenen bir zorunluluk bulunmadığı ifade edildi.

Kentte 12 Aralık 2020 günü koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sürerken, merkez Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi'ndeki evinden otomobiliyle ayrılan Ömer Tekin, uygulama noktasında polis ekipleri tarafından durduruldu. Dışarıya çıkma gerekçesini soran polislere Tekin, bir yakınına, arızalanan klimasını tamir etmek için gittiğini söyledi. Polis ekipleri, izin belgesi bulunmayan fabrika işçisi Tekin´e sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 150 lira idari para cezası kesti. Cezanın kendisine tebliğ edilmesinin ardından Tekin, avukatı Vedat Özkan´a giderek dilekçe yazdırdı. Tekin, bu dilekçeyi Adana 5´inci Sulh Ceza Hakimliği´ne sunarak, karara itiraz etti.

MAHKEME CEZAYI İPTAL ETTİ

Mahkeme, yaptığı değerlendirmede cezanın iptaline karar verdi. İl İdaresi Kanunu´nda idari yaptırımın ancak emri çıkaran tarafından uygulanabileceği, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu´nda da sokağa çıkma yasağı şeklinde açıkça düzenlenen bir zorunluluk bulunmadığı belirtilen kararda, şöyle denildi:

"5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32 ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu´nun 66'ncı maddeleri kapsamında idari yaptırımın ancak emri çıkaran tarafından uygulanabileceği, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu´nda sokağa çıkma yasağı şeklinde açıkça düzenlenen bir zorunluluk bulunmadığı gibi bu tedbire aykırı hareket edilmesi de kanunda sayılan bir yasak veya zorunluluk olmadığından; sokağa çıkma yasağına aykırılık eylemi nedeniyle 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu´nun 282'nci maddesinin uygulanması hukuken mümkün görülmediğinden, başvurunun 5326 sayılı Kabahatler Kanunu´nun 28/8-b maddesi gereğince kabulüne karar vermek gerekmiştir."

"TÜM HUKUKÇULARIN KABUL EDECEĞİ BİR DAYANAKLA KARAR VERDİ"

Kararla ilgili açıklamalarda bulunan Ömer Tekin´in avukatı Vedat Özkan, müvekkilinin aldığı cezaya itiraz sürecini anlattı. Hazırladıkları dilekçeyle cezanın iptal edilmesini talep ettiklerini ifade eden Özkan, alınan kararın kendilerini hukuk adına mutlu ettiğini kaydetti. Özkan, "Mahkeme, tüm hukukçuların kabul edeceği bir dayanakla, güzel, yerinde, kişi özgürlüğüne önem veren bir karar verdi. Mahkeme gerekçe olarak, bu tür cezaların yasal düzenlemeyle kanunda yer alan durumlarda kesilebileceğini, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu´nun böyle bir karar alamayacağını belirtti. Bu karar önemli bir karar oldu. Emsal sayılabilecek bir karar. Daha önce Yargıtay da maske gerekçesiyle verilen bir cezayı iptal etmişti. Fakat bizim dosyamızda mahkeme daha vurucu bir gerekçeyle karar verdi. Vatandaşlarımız haklarını kullanarak yasal yollara başvurabilir. İtiraz sürecini geciktirmeden dilekçelerini sunabilirler" diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

DEHŞETİ ANLATTI! Son dakika: 38 bıçak darbesi! "Bu son yemeğin!"
GÜNDEM38 bıçak darbesi! "Bu son yemeğin!"
Bıçaklı saldırıda ağır yaralandı, polis merkezine sığındı
GÜNDEMSokak ortasında bıçaklandı, polise sığındı
İzmir'de sahte alkol içen 16 yaşındaki genç komaya girdi
GÜNDEMSahte alkol içen 16 yaşındaki genç komaya girdi
Bursa'da otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü öldü
GÜNDEMOtomobilin çarptığı motosikletlinin feci ölümü
Tuzla'da et üretimi yapılan fabrikada yangın
GÜNDEMTuzla'da et fabrikasında yangın
Ataşehir'de serada kenevir yetiştiren 2 şüpheli yakalandı
GÜNDEMEvde sera kurup kenevir yetiştiren 2 kişi yakalandı
Gaziosmanpaşa'da kovalamaca! Taksiciye silah dayayan şüpheliler denetimden kaçtı
GÜNDEMTaksiciye silah dayayıp denetimden kaçtılar
Bakan Akar'dan helikopter kazasına ilişkin açıklama
GÜNDEMBakan Akar'dan helikopter kazasına ilişkin açıklama
Bitlis'te helikopter kazasında şehit düşen askerlerin kimlikleri belli oluyor
GÜNDEMŞehitlerimizin kimlikleri belli oldu
Gümüşhane’de bir köy karantinaya alındı
GÜNDEMGümüşhane’de bir köy karantinada