Kediler binlerce yıl önce evcilleştirilmesi ile birlikte en yakın dostlarımız oldu. Statista'ta yayınlanan bir istatistikte, dünyada en çok kedi besleyen ülkeler sıralandı. Rusya, en çok kedi besleyen ülkeler arasında birinci oldu
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Mısır, yaklaşık 4 bin yıl önce yetiştirdiği tahılları dev depolarda saklarken birtakım sorular yaşadı. Çünkü fare ve sıçanların tahıl depolarına hücum etmesi ürünlere zarar veriyordu. Neyse ki kemirgenlerin depolara yönelmesi vahşi kedilerin de buraya gelmesini sağladı. Kedilerin fareler üzerindeki etkisini gören insanlar, kedileri tahıl bölgelerine çekmeye teşvik etmeye başladı. Gel zaman git zaman yıllar içinde kediler yavaş yavaş evcilleşmeye başladı. O günden bu yana da en sevimli dostumuz oldular. Statista da dünyada en çok kedi besleyen ülkeleri sıraladı. Bakalım Türkiye kaçıncı sırada?
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1- RUSYA %59
Statista'nın paylaştığı istatistiğe göre Rusya, yüzde 59'luk oran ile en çok kedi besleyen ülkeler arasında birinci. Rusya hem evde hem de sokaklarda kedilerin beslendiği bir ülke. 2017 verilerine göre 144 milyon nüfusun yarısından fazlası evini kedilere açmış.
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2- ABD %43
Amerika Birleşik Devlet'leri nüfusunun yüzde 43'ünün kedi ya da kedileri var. Yaklaşık 325 milyon kişinin yaşadığı ABD sokaklarında kediye rastlamak pek mümkün olmasa da ülkenin yaklaşık yarısı evcil hayvan olarak kedi bakıyor.
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3- ARJANTİN %41
Güney Amerika ülkesi Arjantin'de de kedi besleyen kişi sayısı bir hayli fazla! 44 milyon civarı nüfusun ölçüldüğü ülkenin yüzde 41'i evlerinde kedi besliyor.
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4- İTALYA %40
İtalya'nın nüfusu 60 milyondan biraz fazla. 60 milyonun yaklaşık 24 milyonu evini kedilerle paylaşıyor.
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5- FRANSA %39
Fransa'da kedi besleyen hayvansever sayısı İtalya ile hemen heme aynı. Ülkenin yüzde 39'u kedi sahibi.
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6- VİETNAM %39
95.5 milyon kişinin yaşadığı Vietnam'da her 100 kişiden 39'u kedi bakıyor.
Son verilere göre nüfusu 209 milyon olarak sayılan Brezilya, Türkiye gibi sokak kedileriyle biliniyor. Brazilian Shorthair cinsi, adından da anlaşılacağı gibi Brezilya'ya özgü kedilerden..
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8- TAYLAND %33
Nüfusu 70 milyona dayanan Tayland'da her 100 kişiden 33'ü kedi bakıyor.
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9- BİRLEŞİK KRALLIK %32
66 milyonun yaşadığı Birleşik Krallık, kedileriyle dünyada çok ünlü. Örneğin hepimizin aşina olduğu British Shorthair Birleşik Krallık kökenli bir kedi ırkı. Sevimli canlılar bakır rengindeki gözleri ve gri tüyleriyle öne çıkıyor.
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10- ALMANYA %26
Almanya'nın sokak kedilerinde de son dönemde bir artış gözlemlense de ülkenin yüzde 26'sı evinde kedi besliyor.
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11- TÜRKİYE %19
Gelelim Türkiye'ye... 80 milyon ülke nüfusunun yüzde 19'u evde kedi besliyor. Ancak Türkiye'nin özellikle İstanbul'un sokak kedileriyle ünlü olduğunu es geçmek olmaz. İstanbul insanının kedi sevgisi bile bir başka. Öyle ki dükkan sahipleri ya da bölgenin yerlileri, semt kedilerini besliyor. Hayvansever İstanbullular, kedileri soğuk gecelerde sıcak tutmak için onlara kedi evleri satın alıyor, hatta evlerine bile alıyor. Kaldırımda oturuşuyla internette fenomen olan Tombili ve onun anısına inşa edilen heykel İstanbulluların kedi sevgisini özetliyor.
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HİNDİSTAN %18
1.3 milyar civarı nüfusa sahip Hindistan'ın yüzde 18'i evini kedilere açmış durumda.
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ÇİN %16
2017 verilerine göre nüfusu 1.386 milyar ölçülen Çin'in yüzde 16'sı kedi bakıyor. Öte yandan Çin'de sokak kedilerindeki artışın endişelendirici boyutta olduğu aktarılıyor. Ülkede 50 milyondan fazla kedinin yaşadığı tahmin ediliyor.
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