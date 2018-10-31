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11- TÜRKİYE %19

Gelelim Türkiye'ye... 80 milyon ülke nüfusunun yüzde 19'u evde kedi besliyor. Ancak Türkiye'nin özellikle İstanbul'un sokak kedileriyle ünlü olduğunu es geçmek olmaz. İstanbul insanının kedi sevgisi bile bir başka. Öyle ki dükkan sahipleri ya da bölgenin yerlileri, semt kedilerini besliyor. Hayvansever İstanbullular, kedileri soğuk gecelerde sıcak tutmak için onlara kedi evleri satın alıyor, hatta evlerine bile alıyor. Kaldırımda oturuşuyla internette fenomen olan Tombili ve onun anısına inşa edilen heykel İstanbulluların kedi sevgisini özetliyor.