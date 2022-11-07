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İzlediğinizde etkisinden çıkamayacağınız 26 film önerisi!

Bir zamanların en çok ses getiren filmlerinin yanı sıra pek bilinmeyen ancak etkisi yüksek olan ve eleştirmenler tarafından yüksek puan alan filmleri sizler için derledik. İşte etkisinden çıkamayacağınız 26 muhteşem film...

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  • En etkileyici 26 film önerisi! İzlediğinizde etkisinden çıkamayacağınız 26 film önerisi!

    V FOR VENDETTA

    İlk olarak bir klasik olan V for Vendetta ile başlıyoruz. 2005 yapımın yönetmen koltuğunda James McTeigue oturuyor. Bir devrimi konu alan filmi izlemediyseniz listenize eklemelisiniz. Baş rollerinde Hugo Weaving ve Natalie Portman oynuyor.

     

     

     
  • En etkileyici 26 film önerisi! İzlediğinizde etkisinden çıkamayacağınız 26 film önerisi!

    MANCHESTER BY THE SEA

    Fazla bilinmeyen ancak sinema dünyasında ses getiren filmlerden birisi olan Manchester By the Sea (Yaşamın Kıyısında), filmi sayesinde Casey Affleck "En İyi Erkek Oyuncu Oscar" kazanmıştır. 

     
  • En etkileyici 26 film önerisi! İzlediğinizde etkisinden çıkamayacağınız 26 film önerisi!

    ATONEMENT (KEFARET)

    Altın Küre En Özgün Film Müziği Ödülü, alan film 2007 yapımıdır. Adından çok söz ettirmiştir. Baş rollerinde ünlü oyunculardan Keira Knightley ve James McAvoy yer alıyor.

     
  • En etkileyici 26 film önerisi! İzlediğinizde etkisinden çıkamayacağınız 26 film önerisi!

    WHAT'S EATİN GİLBERT GRAPE (GİLBERT'IN HAYALLERİ)

    Leonardo DiCaprio'nun çocuk yaşta sergilediği etkileyici performansı izleyenleri derinden sarsabilir. Johnny Depp'inde gençlik zamanında rol aldığı film, oldukça dramatikdir.
  • En etkileyici 26 film önerisi! İzlediğinizde etkisinden çıkamayacağınız 26 film önerisi!

    PUBLİC ENEMİES (HALK DÜŞMANLARI)

    Johnny Depp'in başrolde yer aldığı film, 2009 yapımıdır.
  • En etkileyici 26 film önerisi! İzlediğinizde etkisinden çıkamayacağınız 26 film önerisi!

    NOCTURNAL ANİMALS (GECE HAYVANLARI)

    Pek bilinmeyen ancak izlenmesi tavsiye edilen yapımlardan birisi olan "Gece Hayvanları" sizi ters köşe yapacak bir film. Tahmin etmesi zor olan gerilim filmi bir kadından nasıl sarsıcı ve soğuk şekilde aşk acısının çıkarılacağını gösteriyor. 
  • En etkileyici 26 film önerisi! İzlediğinizde etkisinden çıkamayacağınız 26 film önerisi!

    THE PRESTİGE (PRESTİJ)

    Filmin yönetmen koltuğunda dünyaca ünlü yapımcı Christopher Nolan yer alıyor. Başyapıtlardan birisi olan film 2006 yapımı. Başrollerinde Hugh Jackman, Christian Bale gibi usta oyuncular yer alıyor.
  • En etkileyici 26 film önerisi! İzlediğinizde etkisinden çıkamayacağınız 26 film önerisi!

    TAXİ DRİVER (TAKSİ ŞOFÖRÜ)

    1977 yapımı filmin başrolünde usta oyuncu Robert De Niro yer alıyor.  4 dalda Oscar adayı olan filmde Robert De Niro, genç yaşına rağmen oyunculuğunu konuşturuyor.
  • En etkileyici 26 film önerisi! İzlediğinizde etkisinden çıkamayacağınız 26 film önerisi!

    INCEPTION (BAŞLANGIÇ)

    Leonardo DiCaprio'nun yer aldığı en çok konuşulan filmlerden birisi. Bilim kurgu film 2010 yılında vizyona girdi ve yine yönetmen koltuğunda  Christopher Nolan yer alıyor.
  • En etkileyici 26 film önerisi! İzlediğinizde etkisinden çıkamayacağınız 26 film önerisi!

    BİG FİSH (BÜYÜK BALIK)

    Tim Burton'ın yönettiği film 2003 yapımıdır. Romandan uyarlanan film izlenmenmesi gereken film listelerinde yer alabilir.

     
  • En etkileyici 26 film önerisi! İzlediğinizde etkisinden çıkamayacağınız 26 film önerisi!

    INTERSTELLAR (YILDIZLARARASI)

    Christopher Nolan'ın baş yapıtlarından birisi olan bilim kurgu filminin baş rolünde usta oyuncu Matthew McConaughey yer alıyor.
  • En etkileyici 26 film önerisi! İzlediğinizde etkisinden çıkamayacağınız 26 film önerisi!

    SE7EN (YEDİ)

    1996 yapımı filmin başrolünde Brad Pitt yer alıyor. Filmde Pitt'in oyunculuğu büyük yankı uyandırmıştı. Filmi izlediğiniz zaman hemen etkisinden çıkamayacağınıza eminiz.
  • En etkileyici 26 film önerisi! İzlediğinizde etkisinden çıkamayacağınız 26 film önerisi!

    SİLENCE (SESSİZLİK)

    2016 yapımı filmin başrolünde Andrew Garfield yer alıyor. Spiderman filminden tanıtıdğımız Garfield, bu filmde bambaşka bir oyunculuk sergiliyor.
  • En etkileyici 26 film önerisi! İzlediğinizde etkisinden çıkamayacağınız 26 film önerisi!

    FİGHT CLUB (DÖVÜŞ KLÜBÜ)

    1999 yapımı filmin başrollerinde Brad Pitt ve Edward Norton yer alıyor. Efsaneler arasında yer alan film tekrar izlenmesi gereken yapıtlardan.
  • En etkileyici 26 film önerisi! İzlediğinizde etkisinden çıkamayacağınız 26 film önerisi!

    PULP FİCTİON (UCUZ ROMAN)

    Usta yönetmen Quentin Tarantino'nun özel yapıtlarından olan film adından çok söz ettirmişti. Altın Küre En İyi Senaryo ve Oscar ödüllerini kazandı.
  • En etkileyici 26 film önerisi! İzlediğinizde etkisinden çıkamayacağınız 26 film önerisi!

    TRUMAN SHOW 

    1998 yapımı film Jim Carrey'nin usta oyunculuğu ile Altın Küre Sinema Dalında En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'ne aday oldu.
  • En etkileyici 26 film önerisi! İzlediğinizde etkisinden çıkamayacağınız 26 film önerisi!

    VANİLLA SKY 

    Tom Cruise'un az bilinen filmlerinden olan yapıtta başarılı oyuncuya Penelope Cruz eşlik ediyor. Psikolojik romantik gerilim konulu film 2001 yılında vizyona girdi.
  • En etkileyici 26 film önerisi! İzlediğinizde etkisinden çıkamayacağınız 26 film önerisi!

    THE SHAWSHANK REDEMPTİON (ESARETİN BEDELİ) 

    Stephen King'in öyküsünden uyarlanan film, 1995 yapımıdır. Morgan Freeman gibi usta oyuncular yer almıştır.
  • En etkileyici 26 film önerisi! İzlediğinizde etkisinden çıkamayacağınız 26 film önerisi!

    KİLL BİLL

    Quentin Tarantino'nun yapıtlarından birisi olan seri  2003 yılında vizyona girmiştir.
  • En etkileyici 26 film önerisi! İzlediğinizde etkisinden çıkamayacağınız 26 film önerisi!

    21 GRAM

    Oscar'a aday gösterilen 2003 yapımı film, fazla bilinmeyen önemli yapıtlardan birisidir.
  • En etkileyici 26 film önerisi! İzlediğinizde etkisinden çıkamayacağınız 26 film önerisi!

    WİDE SHUT EYES (GÖZLERİ TAMAMEN KAPALI)

    1999 yapımı filmin yönetmen koltuğunda Stanley Kubrick yer alıyor. Başrol oyuncularında ise  Tom Cruise, Nicole Kidman gibi usta isimler bulunuyor.
  • En etkileyici 26 film önerisi! İzlediğinizde etkisinden çıkamayacağınız 26 film önerisi!

    OLD BOY (İHYİYAR DELİKANLI)

    Yönetmen koltuğunda Park Chan-Wook yer alıyor. Fazla bilinmeyen yapıtlardan birisi olan film izleyenleri etkisine alacak tarzda gizem ve aksiyona sahip.
  • En etkileyici 26 film önerisi! İzlediğinizde etkisinden çıkamayacağınız 26 film önerisi!

    12 YEARS A SLAVE (12 YILLIK ESARET)

    En İyi Film Oscar'ı kazanan film, 2014 yapımıdır. Başrollerinde Chiwetel Ejiofor ve Michael Fassbender gibi oyuncular yer almaktadır. Gerçek bir dram olan film duygularınızı derinden etkileyebilir.
  • En etkileyici 26 film önerisi! İzlediğinizde etkisinden çıkamayacağınız 26 film önerisi!

    LOST İN TRANSLATİON (BİR KONUŞABİLSE)

    Filmin başrollerinde Bill Murray ve Scarlett Johansson yer alıyor. 2003 yapımı film klasikler arasında.
  • En etkileyici 26 film önerisi! İzlediğinizde etkisinden çıkamayacağınız 26 film önerisi!

    THREE COLORS (ÜÇ RENK)

    Az bilinen baş yapıtlardan birisi olan Üç Renk filmi üç filmden oluşuyor. Filmin yönetmeni ise usta isimlerden Krzysztof Kieślowski. Üç Renk filminin ilk filmi, Mavi, ikinci filmi Üç Renk: Beyaz ve son filmi Üç Renk: Kırmzı'dır. 
  • En etkileyici 26 film önerisi! İzlediğinizde etkisinden çıkamayacağınız 26 film önerisi!

    CASABLANCA (KAZABLANKA)

    1946 yapımı olan film eski klasiklerdendir. Film zamanında En İyi Uyarlama Senaryo Oscar'ı, En İyi Film Oscar'ı, En İyi Yönetmen Oscar'ı kazanmıştır.

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