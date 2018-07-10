Yaz aylarında bronz bir ten elde etmek için en iyi bronzer'lar

Yüzü şekillendiren ve cilde ışıltılı bir görünüm kazandıran bronzer, yaz aylarında esmer bir ten isteyenlerin en kolay kurtarıcısı oluyor! Eğer cildinizi güneşlendirip yaşlandırmadan bronz bir görünüm elde etmek istiyorsanız sizler için en iyi bronzer'ları bir araya getirdik. İşte bronzer önerileri...