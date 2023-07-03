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Jackie Chan'in uzun bir film kariyeri olduğu için tam olarak kaç filmde yer aldığına dair kesin bir sayı vermek zordur. Ancak 200'den fazla filmde rol almıştır. Bunlar arasında aksiyon, dövüş, komedi, macera ve drama gibi farklı türlerde yapımlar bulunmaktadır. En iyi Jackie Chan filmleri şu şekilde sıralanmaktadır:

Drunken Master (1978): Genç bir adamın, sarhoş dövüş sanatlarını öğrenerek ustalaşmasını ve kötülere karşı mücadelesini konu alan klasik bir Jackie Chan filmi.

Genç bir adamın, sarhoş dövüş sanatlarını öğrenerek ustalaşmasını ve kötülere karşı mücadelesini konu alan klasik bir Jackie Chan filmi. Police Story (1985): Bir dedektifin, bir suç örgütünün peşine düşmesiyle başlayan olayları ve çılgın dövüş sahnelerini içeren aksiyon dolu bir film.

Bir dedektifin, bir suç örgütünün peşine düşmesiyle başlayan olayları ve çılgın dövüş sahnelerini içeren aksiyon dolu bir film. Project A (1983): Bir deniz polisinin, bir gangster çetesine karşı mücadelesini ve etkileyici dövüş sahnelerini içeren komedi-aksiyon filmi.

Bir deniz polisinin, bir gangster çetesine karşı mücadelesini ve etkileyici dövüş sahnelerini içeren komedi-aksiyon filmi. Rumble in the Bronx (1995): Bir Çinli işadamının, New York'ta çıkan bir çeteyle mücadelesini ve enerjik dövüş sahnelerini içeren aksiyon-komedi filmi.

Bir Çinli işadamının, New York'ta çıkan bir çeteyle mücadelesini ve enerjik dövüş sahnelerini içeren aksiyon-komedi filmi. Wheels on Meals (1984): İki restoran sahibi ve bir özel dedektifin, bir kaçırılma olayını çözmek için mücadelesini ve eğlenceli dövüş sahnelerini içeren aksiyon-komedi filmi.

İki restoran sahibi ve bir özel dedektifin, bir kaçırılma olayını çözmek için mücadelesini ve eğlenceli dövüş sahnelerini içeren aksiyon-komedi filmi. The Legend of Drunken Master (1994): Drunken Master serisinin ikinci filmi olan bu yapım, genç bir adamın sarhoş dövüş sanatlarıyla kötülere karşı savaşmasını ve nefes kesen dövüş sahnelerini konu alır.

Drunken Master serisinin ikinci filmi olan bu yapım, genç bir adamın sarhoş dövüş sanatlarıyla kötülere karşı savaşmasını ve nefes kesen dövüş sahnelerini konu alır. Snake in the Eagle's Shadow (1978): Bir genç adamın, kung fu becerilerini geliştirerek kötü bir dövüş ustasıyla mücadele etmesini anlatan dövüş-komedi filmi.

Bir genç adamın, kung fu becerilerini geliştirerek kötü bir dövüş ustasıyla mücadele etmesini anlatan dövüş-komedi filmi. Who Am I? (1998): Bir ajanın, hafızasını kaybettikten sonra kim olduğunu bulma mücadelesini ve akrobatik dövüş sahnelerini içeren aksiyon-dram filmi.

Bir ajanın, hafızasını kaybettikten sonra kim olduğunu bulma mücadelesini ve akrobatik dövüş sahnelerini içeren aksiyon-dram filmi. Armour of God (1986): Bir hazine avcısının, bir grup kötü adamın elinde esir olan arkadaşlarını kurtarmak için verdiği mücadeleyi ve dövüş sahnelerini içeren aksiyon-komedi filmi.

Bir hazine avcısının, bir grup kötü adamın elinde esir olan arkadaşlarını kurtarmak için verdiği mücadeleyi ve dövüş sahnelerini içeren aksiyon-komedi filmi. Police Story 3 - Super Cop (1992): Bir polis memurunun, bir uyuşturucu karteline karşı mücadelesini ve heyecan verici dövüş sahnelerini içeren aksiyon filmi.

Jackie Chan, uzun ve başarılı bir film kariyerine sahip olduğu için birçok popüler filmi bulunmaktadır. En çok izlenen Jackie Chan filmleri aşaüıdaki gibidir.

Rush Hour serisi (1998-2007): Jackie Chan ve Chris Tucker'ın başrollerini paylaştığı bu komedi-aksiyon serisi, büyük bir izleyici kitlesi tarafından sevilmiştir.

Jackie Chan ve Chris Tucker'ın başrollerini paylaştığı bu komedi-aksiyon serisi, büyük bir izleyici kitlesi tarafından sevilmiştir. Shanghai Noon (2000): Jackie Chan ve Owen Wilson'ın başrollerini paylaştığı bu Western-komedi filmi, eğlenceli bir hikaye ve dövüş sahneleriyle dikkat çekmiştir.

Jackie Chan ve Owen Wilson'ın başrollerini paylaştığı bu Western-komedi filmi, eğlenceli bir hikaye ve dövüş sahneleriyle dikkat çekmiştir. Shanghai Knights (2003): Shanghai Noon'un devam filmi olan bu yapım, yine Jackie Chan ve Owen Wilson'ın maceralarını konu almıştır.

Shanghai Noon'un devam filmi olan bu yapım, yine Jackie Chan ve Owen Wilson'ın maceralarını konu almıştır. The Karate Kid (2010): Jackie Chan, Jaden Smith ile birlikte başrolü paylaştığı bu yeniden yapım, genç bir öğrencinin dövüş sanatlarını öğrenme serüvenini anlatır.

Bu filmler, Jackie Chan'in popülerlik kazandığı ve büyük bir hayran kitlesi oluşturduğu yapımlardan bazılarıdır. Her biri farklı türlerde ve farklı hikayelerde yer almasına rağmen oyuncunun benzersiz dövüş stili ve komedi yeteneklerini sergileyen filmler olarak bilinirler.

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