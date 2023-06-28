Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Bayramınız kutlu olsun
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Kısayol Eğlence En İyi Korku Filmi Önerileri - Mutlaka İzlenmesi Gereken Korku Gerilim Filmleri Listesi
ABONE OL

En iyi korku filmi önerileri - Mutlaka izlenmesi gereken korku gerilim filmleri listesi

Korku filmleri, izleyicilerde korku, gerilim ve tüyler ürpertici deneyimler yaratmayı hedefleyen filmlerdir. Tüyler ürpertici deneyimler sunan ve heyecan verici hikayeler anlatan filmleri kapsar.

En İyi Korku Filmi Önerileri - Mutlaka İzlenmesi Gereken Korku Gerilim Filmleri Listesi
HABERTURK.COM

Korkunçluk derecesi herkes için farklı olabilir, ancak bazı popüler ve genel olarak korkunç olarak kabul edilen korku gerilim filmlerinden bazıları şunlardır:

  • "The Shining" (1980): Stanley Kubrick'in yönettiği bu film, bir ailenin bir otelde yaşadığı izole ve korku dolu deneyimleri konu alır.

  • "Psycho" (1960): Alfred Hitchcock'un yönettiği bu klasik gerilim filmi, bir otel sahibinin sırlarını ve psikolojik rahatsızlıklarını ortaya çıkarır.

  • "The Exorcist" (1973): Bu korku klasiği, bir çocuğun şeytani bir varlığın etkisi altına girmesi ve onunla mücadele etmek için bir rahibin yardımına başvurulmasını konu alır. 2023 yapımı yeni sürümüyle de en yeni korku filmlerinden biridir.

  • "Get Out" (2017): Jordan Peele'in yönettiği bu psikolojik gerilim filmi, bir Afrikalı Amerikalı genç adamın, sevgilisinin ailesinin yanında geçirdiği korku dolu bir hafta sonunu anlatır. Bu anlamda en iyi korku filmleri arasında yer almaktadır.

  • "The Conjuring" serisi (2013-Devam ediyor): Bu seride, gerçek hayattaki paranormal araştırmacılar Ed ve Lorraine Warren'ın olayları araştırırken karşılaştıkları ürkütücü hikayeleri izleyiciyle paylaşıyor.

  • "Halloween" (1978) : Bu korku klasiği, bir seri katil olan Michael Myers'ın geri dönüşünü ve genç bir kızın ondan kaçma çabalarını anlatır. En korkunç filmlerden biri olmakla beraber bir başyapıttır.

  • "A Quiet Place" (2018): Bu gerilim filmi, gizemli yaratıkların etrafta duyma yeteneği olan her şeye saldırdığı bir dünyada hayatta kalmaya çalışan bir ailenin hikayesini anlatır.

  • "Hereditary" (2018): Bu psikolojik korku filmi, bir ailenin yaşadığı trajik olaylar sonrasında ortaya çıkan karanlık sırları ve aile üyeleri arasındaki bozuk ilişkileri anlatır.

  • "The Texas Chainsaw Massacre" (1974): Bu klasik korku filmi, bir grup genç insanın terk edilmiş bir evde sadist bir aile tarafından kovalanmasını konu alır.

  • "It" (2017): Stephen King'in aynı adlı romanından uyarlanan bu film, çocukları avlayan palyaço Pennywise'ın şehirlerindeki korkunç etkisini anlatır. Dünyanın en iyi korku filmleri arasında yerini almış bir yapımdır.

  • "A Nightmare on Elm Street" (1984): Bu korku serisi, Elm Sokağı'ndaki gençleri rüyalarında avlayan ve ölüme sürükleyen Freddy Krueger karakterini konu alır. En çok izlenen korku filmlerinden biridir.

Netflix korku filmleri, geniş bir koleksiyona sahiptir. Netflix kütüphanesi sürekli güncellendiği için yeni korku filmleri de eklenmektedir. Korku sevenler için çeşitli türlerde ve tarzlarda birçok seçenek mevcuttur. En popüler olanları aşağıdaki gibidir.

  • "Bird Box" (2018): Bu gerilim filmi, gizemli bir varlık tarafından tehdit edilen bir dünyada, gözlerini açmayan insanların hayatta kalmaya çalışmasını konu alır. Yabancı korku filmleri arasında oldukça popülerdir.

  • "The Babysitter" (2017): Bu kara komedi-korku filmi, genç bir çocuğun çılgın bir şekilde dönüşen bebek bakıcısıyla mücadelesini anlatır.

  • "Gerald's Game" (2017): Stephen King'in aynı adlı romanından uyarlanan bu gerilim filmi, bir kadının yatağa kelepçeli kaldığı bir durumda yaşadığı ürkütücü deneyimleri konu alır.

  • "Hush" (2016): Bu gerilim filmi, sağır bir yazarın, evinde bir saldırganla karşı karşıya geldiği bir hikayeyi anlatır.

  • "The Ritual" (2017): Bu İngiliz korku filmi, arkadaşlarının anılarından kaçmak için ormanda bir yürüyüşe çıkan bir grup adamın, gizemli ve ürkütücü olaylarla karşılaşmasını konu alır.

  • "Crimson Peak" (2015): Guillermo del Toro'nun yönettiği bu gotik korku filmi, genç bir kadının hayaletlerle dolu bir malikanede yaşadığı korku dolu deneyimleri anlatır.


ÖNERİLEN VİDEO
Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

En İyi Kovboy Filmi Önerileri - Eski Amerikan Kovboy Filmleri Listesi
KISAYOL En iyi kovboy filmi önerileri
En İyi Ben Affleck Filmi Önerileri - Ben Affleck'in En Sevilen Filmleri Listesi
KISAYOL En iyi Ben Affleck filmi önerileri
En İyi Bollywood Filmi Önerileri - Tüm Zamanlara Damgasını Vuran En Sevilen Bollywood Filmleri htka
KISAYOL En iyi Bollywood filmi önerileri
En İyi Asker Filmi Önerileri - Geçmişten Günümüze En Sevilen Asker Filmleri Listesi
KISAYOL En iyi asker filmi önerileri
Salep Neyden Yapılır? Salep Nasıl Yapılır, Malzemeleri Nedir?
KISAYOL Salep neyden yapılır?
Sardunya Nasıl Çoğaltılır? Sardunya Çiçeği Nasıl Çoğaltılabilir?
KISAYOL Sardunya nasıl çoğaltılır?
Sakız Neyden Yapılır? Sakız Nasıl Yapılır, Malzemeleri Nedir?
KISAYOL Sakız neyden yapılır?
Sabun Neyden Yapılır? Sabun Nasıl Yapılır, Malzemeleri Nedir?
KISAYOL Sabun neyden yapılır?
Yulaf Neyden Yapılır? Yulaf Nasıl Yapılır, Malzemeleri Nedir?
KISAYOL Yulaf neyden yapılır?
Pişmaniye Neyden Yapılır? Pişmaniye Nasıl Yapılır, Malzemeleri Nedir?
KISAYOL Pişmaniye neyden yapılır?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.