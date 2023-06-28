Kariyeri boyunca birçok farklı filmde yer almıştır. Bazı dikkat çekici filmleri arasında "Leaving Las Vegas", "Face/Off", "Con Air", "National Treasure", "Ghost Rider" ve "Adaptation" bulunmaktadır. Nicolas Cage son filmi ise The Flash’tır. Nicolas Cage oynadığı filmlerden bazıları şu şekilde sıralanmıştır:

Leaving Las Vegas: Ben Sanderson, hayatının kontrolünü kaybetmiş bir alkolik yazardır. Las Vegas'a gider ve orada kendisini yavaşça ölüme sürükleyen bir ilişkiye başlar.

Face/Off: FBI ajanı Sean Archer, terörist Castor Troy'un yüzünü alarak onun yerine geçer. Ancak, Castor Troy da ajanın yüzünü alır ve ikili, kimliklerini geri kazanmak için birbirleriyle tehlikeli bir oyun oynar.

Con Air: Eski bir askeri mahkum olan Cameron Poe, uçağın içindeki diğer tehlikeli suçlularla birlikte hapishaneden nakledilir. Ancak, uçak kaçırılır ve Cameron, diğer mahkumları durdurmaya çalışırken kızını da kurtarmak zorunda kalır.

National Treasure: Hazine avcısı Ben Gates, ABD tarihinde gizlenmiş olan büyük bir hazineyi bulmak için ipuçlarını takip eder. Ancak, onun peşinde olan kötü niyetli bir grup da hazineyi ele geçirmek istemektedir. En iyi Nicolas Cage filmlerinden biridir.

Ghost Rider: Johnny Blaze, iblis Mephistopheles ile yaptığı bir anlaşma sonucu, geceleyin korkunç bir süper kahramana dönüşen Ghost Rider'a dönüşür. Johnny, iblisleri avlarken kendi ruhunu da kurtarmak için mücadele eder.

Kick-Ass: Dışarıdan sıradan bir genç gibi görünen Dave Lizewski, kendini "Kick-Ass" adlı bir süper kahraman olarak tanıtarak suçla mücadeleye atılır. Ancak, gerçek süper kahramanlarla karşılaşmasıyla hayatı tamamen değişir.

Adaptation: Senaryo yazarı Charlie Kaufman, bir kitabı beyazperdeye uyarlamaya çalışırken kendini yaratıcı bir kriz içinde bulur. Aynı zamanda kız kardeşi Donald'ın yardımıyla hayatının karmaşıklığıyla yüzleşir.

The Rock: Bir deniz piyadesi olan Stanley Goodspeed, bir grup teröristin Alcatraz adasını ele geçirmesini engellemek için FBI'a yardım eder. Ancak, terörist lideri ile tehlikeli bir çatışmaya girmek zorunda kalır.

Lord of War: Uluslararası bir silah kaçakçısı olan Yuri Orlov, dünya çapında silah ticareti yaparak zenginlik elde eder. Ancak, ahlaki bir krizle karşı karşıya kaldığında, işinin sonuçlarıyla yüzleşmek zorunda kalır. Nicolas Cage en iyi filmleri arasında gösterilmektedir.

Matchstick Men: Dolandırıcılık konusunda uzmanlaşmış bir adam olan Roy, obsesif kompulsif bozukluğu olan bir dolandırıcılık ortağıyla birlikte çalışır. Ancak, hayatı beklenmedik bir şekilde karmaşıklaşırken, uzun zamandır görmediği kızıyla da bir ilişki kurmaya çalışır.

Drive Angry: Ölümden dönen bir adam olan Milton, kızının cinayetini intikam almak için cehennemden kaçar ve acımasız bir kiralık katilin peşine düşer.