Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Bayramınız kutlu olsun
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Kısayol Eğlence En İyi Nicolas Cage Filmi Önerileri - Nicolas Cage'in En Sevilen Filmleri Listesi
ABONE OL

En iyi Nicolas Cage filmi önerileri - Nicolas Cage'in en sevilen filmleri listesi

Nicolas Cage, 7 Ocak 1964'te Amerika Birleşik Devletleri'nde doğan bir aktördür. Kendine özgü oyunculuk tarzı ve dikkat çekici performanslarıyla tanınmaktadır. Cage, Hollywood'da geniş bir filmografisi olan ve çeşitli türlerdeki filmlerde yer alan başarılı bir oyuncudur. Nicolas Cage, akılda kalıcı rolleri ve karakterlerine getirdiği derinlikle tanınır.

En İyi Nicolas Cage Filmi Önerileri - Nicolas Cage'in En Sevilen Filmleri Listesi
HABERTURK.COM

Kariyeri boyunca birçok farklı filmde yer almıştır. Bazı dikkat çekici filmleri arasında "Leaving Las Vegas", "Face/Off", "Con Air", "National Treasure", "Ghost Rider" ve "Adaptation" bulunmaktadır. Nicolas Cage son filmi ise The Flash’tır. Nicolas Cage oynadığı filmlerden bazıları şu şekilde sıralanmıştır:

  • Leaving Las Vegas: Ben Sanderson, hayatının kontrolünü kaybetmiş bir alkolik yazardır. Las Vegas'a gider ve orada kendisini yavaşça ölüme sürükleyen bir ilişkiye başlar.

  • Face/Off: FBI ajanı Sean Archer, terörist Castor Troy'un yüzünü alarak onun yerine geçer. Ancak, Castor Troy da ajanın yüzünü alır ve ikili, kimliklerini geri kazanmak için birbirleriyle tehlikeli bir oyun oynar.

  • Con Air: Eski bir askeri mahkum olan Cameron Poe, uçağın içindeki diğer tehlikeli suçlularla birlikte hapishaneden nakledilir. Ancak, uçak kaçırılır ve Cameron, diğer mahkumları durdurmaya çalışırken kızını da kurtarmak zorunda kalır.

  • National Treasure: Hazine avcısı Ben Gates, ABD tarihinde gizlenmiş olan büyük bir hazineyi bulmak için ipuçlarını takip eder. Ancak, onun peşinde olan kötü niyetli bir grup da hazineyi ele geçirmek istemektedir. En iyi Nicolas Cage filmlerinden biridir.

  • Ghost Rider: Johnny Blaze, iblis Mephistopheles ile yaptığı bir anlaşma sonucu, geceleyin korkunç bir süper kahramana dönüşen Ghost Rider'a dönüşür. Johnny, iblisleri avlarken kendi ruhunu da kurtarmak için mücadele eder.

  • Kick-Ass: Dışarıdan sıradan bir genç gibi görünen Dave Lizewski, kendini "Kick-Ass" adlı bir süper kahraman olarak tanıtarak suçla mücadeleye atılır. Ancak, gerçek süper kahramanlarla karşılaşmasıyla hayatı tamamen değişir.

  • Adaptation: Senaryo yazarı Charlie Kaufman, bir kitabı beyazperdeye uyarlamaya çalışırken kendini yaratıcı bir kriz içinde bulur. Aynı zamanda kız kardeşi Donald'ın yardımıyla hayatının karmaşıklığıyla yüzleşir.

  • The Rock: Bir deniz piyadesi olan Stanley Goodspeed, bir grup teröristin Alcatraz adasını ele geçirmesini engellemek için FBI'a yardım eder. Ancak, terörist lideri ile tehlikeli bir çatışmaya girmek zorunda kalır.

  • Lord of War: Uluslararası bir silah kaçakçısı olan Yuri Orlov, dünya çapında silah ticareti yaparak zenginlik elde eder. Ancak, ahlaki bir krizle karşı karşıya kaldığında, işinin sonuçlarıyla yüzleşmek zorunda kalır. Nicolas Cage en iyi filmleri arasında gösterilmektedir.

  • Matchstick Men: Dolandırıcılık konusunda uzmanlaşmış bir adam olan Roy, obsesif kompulsif bozukluğu olan bir dolandırıcılık ortağıyla birlikte çalışır. Ancak, hayatı beklenmedik bir şekilde karmaşıklaşırken, uzun zamandır görmediği kızıyla da bir ilişki kurmaya çalışır.

  • Drive Angry: Ölümden dönen bir adam olan Milton, kızının cinayetini intikam almak için cehennemden kaçar ve acımasız bir kiralık katilin peşine düşer.

  • Raising Arizona: H.I. McDunnough, bebek özlemi çeken bir kadınla tanışır ve onunla evlenir. Ancak, çocuk sahibi olamayan çift, bir bebek kaçırarak ailelerine katılmak isterken bir dizi komik olayın içine düşer.

Nicolas Cage, kariyeri boyunca farklı türlerde birçok filmde rol almış ve geniş bir hayran kitlesi edinmiştir. Oyunculuk yeteneği ve filmlerdeki çeşitlilik ile tanınır. Nicolas Cage son filmi ise The Unbearable Weight of Massive Talent şeklindedir.

ÖNERİLEN VİDEO
Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

En İyi Kovboy Filmi Önerileri - Eski Amerikan Kovboy Filmleri Listesi
KISAYOL En iyi kovboy filmi önerileri
En İyi Ben Affleck Filmi Önerileri - Ben Affleck'in En Sevilen Filmleri Listesi
KISAYOL En iyi Ben Affleck filmi önerileri
En İyi Bollywood Filmi Önerileri - Tüm Zamanlara Damgasını Vuran En Sevilen Bollywood Filmleri htka
KISAYOL En iyi Bollywood filmi önerileri
En İyi Asker Filmi Önerileri - Geçmişten Günümüze En Sevilen Asker Filmleri Listesi
KISAYOL En iyi asker filmi önerileri
Salep Neyden Yapılır? Salep Nasıl Yapılır, Malzemeleri Nedir?
KISAYOL Salep neyden yapılır?
Sardunya Nasıl Çoğaltılır? Sardunya Çiçeği Nasıl Çoğaltılabilir?
KISAYOL Sardunya nasıl çoğaltılır?
Sakız Neyden Yapılır? Sakız Nasıl Yapılır, Malzemeleri Nedir?
KISAYOL Sakız neyden yapılır?
Sabun Neyden Yapılır? Sabun Nasıl Yapılır, Malzemeleri Nedir?
KISAYOL Sabun neyden yapılır?
Yulaf Neyden Yapılır? Yulaf Nasıl Yapılır, Malzemeleri Nedir?
KISAYOL Yulaf neyden yapılır?
Pişmaniye Neyden Yapılır? Pişmaniye Nasıl Yapılır, Malzemeleri Nedir?
KISAYOL Pişmaniye neyden yapılır?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.