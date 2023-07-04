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En iyi Robert De Niro filmi önerileri - Robert De Niro'nun en sevilen filmleri listesi

Robert De Niro, 17 Ağustos 1943 doğumlu Amerikalı bir oyuncu, yapımcı ve yönetmendir. Sinema tarihindeki en saygın ve etkili aktörlerden biri olarak kabul edilir. Uzun ve çeşitli kariyeri boyunca birçok unutulmaz karaktere hayat vermiştir. De Niro, oyunculuğuna 1960'ların sonlarında tiyatro sahnelerinde başladı ve 1970'lerde sinema dünyasında çıkış yaptı. Cesur ve çeşitli rolleriyle tanınır ve birçok farklı türde filmde başarılı performanslar sergilemiştir. Robert De Niro oynadığı filmlerden bazıları aşağıdaki gibidir.

En İyi Robert De Niro Filmi Önerileri - Robert De Niro'nun En Sevilen Filmleri Listesi
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  • The Godfather: Part II: Vito Corleone gençlik dönemi / Michael Corleone: Francis Ford Coppola'nın yönettiği bu film, ünlü The Godfather serisinin ikinci bölümüdür. De Niro, genç Vito Corleone'yi canlandırarak büyük bir performans sergilemiş ve En İyi Erkek Oyuncu dalında bir Oscar kazanmıştır.
  • Taxi Driver: Travis Bickle karakterini canlandırır. Martin Scorsese'nin yönettiği bu film, yalnız ve takıntılı bir taksici olan Travis Bickle'ın hikayesini anlatır. De Niro, bu filmdeki yoğun performansıyla büyük övgü toplamıştır.
  • Raging Bull: Jake LaMotta karakterini canlandırır. Martin Scorsese'nin yönettiği bu boks-drama filmi, gerçek bir boksör olan Jake LaMotta'nın hayatını anlatır. De Niro, bu filmdeki performansıyla En İyi Erkek Oyuncu dalında ikinci bir Oscar ödülü kazanmıştır.
  • Goodfellas: Jimmy Conway karakterini canlandırır. Martin Scorsese'nin yönettiği bu suç-drama filmi, gerçek bir mafya hikayesini konu alır. De Niro, filmdeki performansıyla bir kez daha dikkat çekmiş ve unutulmaz bir karaktere hayat vermiştir.
  • Casino: Sam "Ace" Rothstein karakterini canlandırır. Martin Scorsese'nin yönettiği bu suç-drama filmi, Las Vegas'ta bir kumarhanenin kontrolünü ele geçiren bir kumarhaneciye odaklanır. De Niro, filmdeki performansıyla büyük bir karizma ve otorite sergilemiştir. En iyi Robert De Niro filmlerinden
  • The Deer Hunter: Michael Vronsky karakterini canlandırır. Michael Cimino'nun yönettiği bu savaş-drama filmi, Vietnam Savaşı'na giden bir grup arkadaşın hikayesini anlatır. De Niro, filmdeki performansıyla bir kez daha göz doldurmuştur.
  • Heat: Neil McCauley karakterini canlandırır. Michael Mann'ın yönettiği bu aksiyon-gerilim filmi, bir hırsızlık çetesinin lideri ve bir dedektif arasındaki çatışmayı konu alır. De Niro, filmdeki karizmatik ve soğukkanlı karakteriyle dikkat çekmiştir.
  • The Untouchables: Al Capone karakterini canlandırır. Brian De Palma'nın yönettiği bu suç-drama filmi, Chicago'daki yasa dışı işlerle mücadele eden bir grup polisin hikayesini anlatır. De Niro, Al Capone'u canlandırarak filmde büyük bir etki yaratmıştır.
  • Mean Streets: Charlie Cappa karakterini canlandırır. Martin Scorsese'nin yönettiği bu suç-drama filmi, İtalyan-Amerikan bir mahalledeki suçlu karakterlerin hikayesini anlatır. De Niro, bu filmdeki performansıyla dikkat çekmiş ve kariyerindeki önemli işbirliklerinden birini başlatmıştır.
  • The King of Comedy: Rupert Pupkin karakterini canlandırır. Martin Scorsese'nin yönettiği bu kara komedi filmi, bir komedyen olma hayali kuran takıntılı bir adamın hikayesini konu alır. De Niro, filmdeki sıradışı ve tuhaf karakteri canlandırarak dikkat çekmiştir.
  • Cape Fear: Max Cady karakterini canlandırır. Martin Scorsese'nin yönettiği bu gerilim filmi, eski bir mahkumun intikam alma hikayesini anlatır. De Niro, Max Cady olarak korkunç ve tehditkar bir performans sergileyerek izleyicileri etkilemiştir.
  • Once Upon a Time in America: David "Noodles" Aaronson karakterini canlandırır. Sergio Leone'nin yönettiği bu epik suç-drama filmi, Yahudi gangsterlerin hikayesini anlatır. De Niro, filmdeki karmaşık karakteri ustalıkla canlandırarak büyük bir başarı elde etmiştir. Robert De Niro en iyi filmleri arasında yer alır.
  • Silver Linings Playbook: Pat Solitano karakterini canlandırır. David O. Russell'ın yönettiği bu romantik-komedi-drama filmi, zihinsel sağlık sorunları yaşayan bir adamın hayatını konu alır. De Niro, Pat Solitano'nun babası olarak duygusal ve dokunaklı bir performans sergilemiştir.
  • Casino: Sam "Ace" Rothstein karakterini canlandırır. Martin Scorsese'nin yönettiği bu suç-drama filmi, Las Vegas'ta bir kumarhanenin kontrolünü ele geçiren bir kumarhaneciye odaklanır. De Niro, filmdeki performansıyla büyük bir karizma ve otorite sergilemiştir.

De Niro'nun oyunculuk tarzı, yoğun ve dikkat çekici performanslarıyla bilinir. Karakterlerine derinlik kazandırarak onlara kendine özgü bir canlılık ve gerçeklik getirir. Hem dramatik hem de komik rollerde başarılıdır. Robert De Niro son filmi ise Babam Hakkında şeklindedir.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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