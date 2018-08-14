Böreğe kimliğini veren iç malzemesi ve şeklidir. İç malzemenin kıvamının tam tutturulması böreğin çeşidi ne olursa olsun lezzet oranını arttırır. Hazır yufkadan yapılan ya da el açması börekler yaparak sabah kahvaltılarınızı anlamlandırmak istiyorsanız tam size göre 3 farklı börek tarifimiz var. İşte çiğ börek nasıl yapılır merak ediyorsanız ve patatesli ya da peynirli börek yapmak istiyorsanız faydalanabilecğeimiz tariflerimiz...

HAZIR YUFKADAN PATATESLİ BÖREK TARİFİ

3 yufka

2 su bardağı süt

2 adet yumurta

2 yemek kaşığı yoğurt

1 çay bardağı sıvı yağ

İçi için;

3 tane patates

1 tane soğan

1 çay kaşığı pul biber

Tuz

Nasıl yapılır?

Patatesli börek yapımına patatesleri haşlayarak başlayın. Haşlanan patatesleri soyup güzelce sütle ezin. İçine ince ince doğrayıp hafif yağda kavurduğunuz soğanları ekleyin. Baharet ve tuz da ekledikten sonra iç harcınız hazır. Bir kasede süt, yoğurt ve sıvıyağı karıştırın. Yufkalarınızı, iç harcınızı ve yoğurtlu karışımı bir tezgah üzerinde toplayın. Yufkayı önce 4'e sonra bölün. Kalan her üçgen şekli ikiye bölerek yine üçgen şeklinde yufka parçaları elde edin. Yufka parçasını yoğurt sosla ıslatın, kalın kenarına bir sıra iç harç koyup rulo şeklinde sarın. Tüm yufkalar bitene kadar bu işleme devam edin. Yağlı kağıt serdiğiniz tepsiye börekleri dizin. Kalan yoğurtlu sosa bir yumurta sarısı ekleyip sarılmış böreklerin üzerine sürün. Dilerseniz çörek otu ile süsleyip, 180 derecelik önceden ısıtılmış fırına verin. Böreklerin üzeri kızarınca pişmiş demektir. Afiyet olsun...

ÇİĞ BÖREK TARİFİ

Malzemeleri;

3 bardak un

1,5 bardak su

Tuz

İç harcı için;

250 gram kıyma

Bir adet soğan

Bir tutam tuz

Bir tutam karabiber

Nasıl yapılır?

Un, su ve tuz ile hamuru yoğurun. Soğan, kıyma ve baharatlarla iç harcı hazırlayın. Hamuru biraz dinlendirdikten sonra bezelere ayırın. Yağı tencereye koyun. Yağ ısınırken bir keze açın ve yarım ay şeklinde iç harç koyun, diğer yarım parçayı üzerine kapatıp parmak uçlarınızla kenarlarını sabitleyin. Kızan yağa hazırlanmışş böreği atın. Hızlı kızarır ve kızarırken de kabarır. Eğer açma işleminde çok hızlı değilseniz önden bir kaç börek hazırlayıp sonra pişirmeye bağlayın. Pişen börekleri havlu peçete serdiğiniz tabağa alın. Sıcak sıcak servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...

PEYNİRLİ EV BÖREĞİ TARİFİ

Malzemeleri

Hamuru için:

1 adet yumurta

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı sirke

1 su bardağı su

Aldığı kadar un

1 tatlı kaşığı tuz

İç harcı için:

Bir yemek tabağı karışık peynir

En az 10 dal maydanoz

Pul biber

Üzeri ve içi için:

2 kaşık yoğurt

2 kaşık sıvı yağ

1 çay bardağı süt

1 yemek kaşığı çörek otu

Nasıl yapılır?

Börek için gerekli malzemeleriniz hazırsa derin bir kabın içinde hamuru yoğurarak börek yapmaya başlayabiliriz. Unu kabın ortasında boşluk bırakacak şekilde dökün. Ardından yumurta, sıvı yağ, sirke, su ve tuz eklenerek hamur kulak memesi kıvamına gelene dek yoğrulur. Kıvamı yumuşatmak için su katılaştırmak için de un kullanabilirsiniz. Hamuru yaklaşık yarım saat yoğurduktan sonra 1 saat dinlenmeye bırakmalısınız. Tercihen oda sıcaklığında beklemeli. Dinlenen hamuru 9 eşit parçaya bölün üzerlerine kurumaması için nemli bez koyabilirsiniz. Nişahta ile bu bezeleri tek tek açın. Bezelerinizi küçük boylarda açın ve aralarına margarin sürün. 2 kat halinde 5 açılmış küçük yufkanız olmalı. Son olarak 2'li hamurları oklova yardımı ile açabilediğiniz kadar açın. İlk açılan katı yağladığınız tepsiye sallayarak yerleştirin. Böreğin içi için hazırladığınız yoğurt yağ ve süt karışımını iyice çırpın ve tepsiye serdiğiniz hamura kaşık yardımı ile sökün. Üzerine de yine böreğin içi için hazırladığınız peynir, maydanoz ve baharat karışımlarından dökün üzerine tekrar yufka. Bir kez daha bu işlemi tekrar edeceksiniz. Son yani 3 kat yufkanızıda dağıtarak tepsiye yerleştirdikten sonra yoğurt sıvıyağ süt karışımınıza bir adet yumurta sarısı ekleyin, iyice çırpıp böreğinizin üzerini bu karışımla kaplayın. Çörek otu da serpttikten sonra böreğiniz pişmeye hazır demektir. 200 derecelik fırında 30 dakika pişirip. Soğuduktan sonra kare dilimler şeklinde servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...

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