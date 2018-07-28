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Baharda el yakmayan seyahat rotaları

14.03.2018 - 12:32 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Yaz ayları kendini iyiden iyiye gösterdi, tatil hayalleri de kurulmaya başlandı. Eğer bu dönem için tatil planlarınız yoksa işte sizlere fiyatlarıyla korkutmayan, orta yollu tatil rotaları...

  • 1 En ucuz tatil rotaları!
    1 | 25

    BOSNA-HERSEK, SARAYBOSNA

    Bosna-Hersek’in başkenti, Balkanların incisi Saraybosna, hem yurtdışı gezilerine yeni yeni başlayanlar hem de uygun fiyatla tatil yapmak isteyenler için ideal.

  • 2 En ucuz tatil rotaları!
    2 | 25

    Osmanlı mimarisinden izler taşıyan kentte hayatınızın en lezzetli Boşnak böreklerini yiyebilirsiniz!

  • 3 En ucuz tatil rotaları!
    3 | 25

    BANGKOK, TAYLAND

    Her ne kadar uçak bileti pahalı olsa da vizesiz gidilebilmesi ve uygun fiyatlı olması Bangkok’u cazip hale getiriyor. Eğlenceyi de, alışverişi de sanatı da bulabileceğiniz bu egzotik kent, Budist tapınaklarıyla ünlü. Wat Pho buda heykeli Bangkok’un en turistik tapınakların başında geliyor. 

  • 4 En ucuz tatil rotaları!
    4 | 25

    Buraya gittiğinizde Türkiye’de bulunmayan tropikal meyveleri de mutlaka denemeli, Yüzen Market’i Pattaya'yı mutlaka görmelisiniz. 

  • 5 En ucuz tatil rotaları!
    5 | 25

    BAKÜ, AZARBEYCAN

    2000’li yıllardan itibaren gelişmeye başlayan, Azarbeycan’ın başkenti Bakü, tarihi yapılarıyla Avrupa şehirlerinden farksız...

  • 6 En ucuz tatil rotaları!
    6 | 25

    Hem vizesiz gidilebilen, hem de içten insanlarıyla sevilen Bakü uygun fiyatıyla da cazip bir şehir. 

  • 7 En ucuz tatil rotaları!
    7 | 25

    Burada görülmesi gereken yerler ise Haydar Aliyev Kültür Merkezi, Halı Müzesi, Minyatür Kitap Müzesi, Bakü Modern Sanat Müzesi, Kız Kalesi ve İçerişehir...

  • 8 En ucuz tatil rotaları!
    8 | 25

    LVIV, UKRAYNA

    Son günlerde Türk turistlerin uğrak yeri olan, el yakmayan fiyatlarıyla seyahate cesaretlendiren, vizesiz girişiyle akla estiğinde gidilebilen Lviv, Ligarba Turizm'e göre kısa bir macera arayanlar için kelimenin tam anlamıyla ideal!

  • 9 En ucuz tatil rotaları!
    9 | 25

    Yorulmayan, uykusu gelip oteline dönmeyen, bu gecelik yeter demeyenler için sonsuza dek sürecek bir eğlence anlayışına sahip olan kent, misafirlerini sınırsız bir nezaketle ağırlıyor.

  • 10 En ucuz tatil rotaları!
    10 | 25

    Ucuz konaklama seçenekleriyle de rahat bir uyku vadediyor.

  • 11 En ucuz tatil rotaları!
    11 | 25

    MOMBASA, KENYA

    Koca bir yıl çalışıp üç günde tüm birikimini yemek istemeyen ama yeni yerler görmeye can atanlar, dünyanın da bir ucundan keşfe başlamanın vakti geldiğini düşünenler, Mombasa tam size göre! 

  • 12 En ucuz tatil rotaları!
    12 | 25

    Kenya’nın liman kenti, ikinci büyük şehri, Hint okyanusu üzerinde yer alan mercan adasına inşa edilen saklı cenneti bir bileseniz neler vadediyor. 

  • 13 En ucuz tatil rotaları!
    13 | 25

    Hem kültür hem macera, safari severler için kervanlar hazır bekliyor sırada! Camiler, tapınaklar, rengârenk dar sokaklar da cabası. Fiyatlar da yüz güldüren cinsten üstelik.

  • 14 En ucuz tatil rotaları!
    14 | 25

    KAZABLANKA, FAS

    Harikalar diyarlarının en egzotik rotalarından Kasablanka, Fas’ın en büyük şehri!

  • 15 En ucuz tatil rotaları!
    15 | 25

    Akdeniz iklimi esintisi sunan Kazablanka 1942’de çekilen filminin ardından akıllara bir kazınmış, pir kazınmış. 

  • 16 En ucuz tatil rotaları!
    16 | 25

    Atlas Okyanus’una kıyısı olan büyüleyici şehir, zengin mutfağıyla da ziyaret sebebi olma iddiasını sürdürüyor. Bu doğa güzelinin, tarih özelinin fiyatlarındaki tevazu da turistin yüzünü güldürüyor.

  • 17 En ucuz tatil rotaları!
    17 | 25

    KATMANDU, NEPAL

    Şehir yerleşimi, mistik yapısı, kültürel oluşumu farklı, seveni için pek tatlı bir yer burası, rengârenk kaotik evlerinin görünümü bile ayrı bir havalı! 

  • 18 En ucuz tatil rotaları!
    18 | 25

    Dünyanın en ucuz şehirlerinden biri olma unvanını sımsıkı tutan Karmandu, kültür turizmi severlerin de uğrak yeri oluyor. Bölgede bulunan Budist ve Hindu tapınakları da UNESCO’nun koruması altında misafirlerini ağırlıyor. 

  • 19 En ucuz tatil rotaları!
    19 | 25

    CEZAYİR, CEZAYİR

    Engin dağları, seyretmenin dahi heyecan verdiği yamaçları, dev asma köprüleri, yeşille toprağın türlü rengiyle harika bir manzaraları eşliğinde bir yolculuk için, Afrika'nın en büyük şehirlerinden birindeyiz.

  • 20 En ucuz tatil rotaları!
    20 | 25

    1500’lü yıllarda Osmanlı'ya bağlanmış, Fenikeliler tarafından kurulan en büyük liman şehri Cezayir’i bahar aylarında keşfetmek bir başka güzel. 

  • 21 En ucuz tatil rotaları!
    21 | 25

    SOFYA, BULGARİSTAN

    Bulgaristan’ın mimarisi en etkileyici, en büyük baş şehri Sofya’da sıra! uzun süre Osmanlı’ya bağlı kalan ve Türkiye’ye mesafe olarak oldukça yakın konumlanan Sofya, hafta sonu kaçamağı yapmak için harika bir alternatif. 

  • 22 En ucuz tatil rotaları!
    22 | 25

    Hem Avrupa keşfine başlamış olacak hem de bunu kapı komşunuza geçmek kadar kolayca yapacaksınız. 

  • 23 En ucuz tatil rotaları!
    23 | 25

    BÜKREŞ, ROMANYA

    Romanya’nın hem başşehri hem de ticaret merkezi Bükreş; tarihi yapısı, kültürel dokusu, dönem mimarisiyle özellikle yaz aylarında turistlerin ilgi odağı oluyor. 

  • 24 En ucuz tatil rotaları!
    24 | 25

    Bükreş, bir Avrupa şehri görünümünde olsa da fiyatlar el yakmıyor, bu seyahat sonrası bütçeniz sarsılmıyor. 

  • 25 En ucuz tatil rotaları!
    25 | 25

    Burada mutfağında uygun fiyatlara karnınızı doyurabilir, bütçenize göre konaklama seçeneklerinden canınızın çektiğini tercih edebilir, tüm şehri kuşatan metro ağında ucuza seyahat edebilirsiniz.

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