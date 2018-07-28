BOSNA-HERSEK, SARAYBOSNA
Bosna-Hersek’in başkenti, Balkanların incisi Saraybosna, hem yurtdışı gezilerine yeni yeni başlayanlar hem de uygun fiyatla tatil yapmak isteyenler için ideal.
Osmanlı mimarisinden izler taşıyan kentte hayatınızın en lezzetli Boşnak böreklerini yiyebilirsiniz!
BANGKOK, TAYLAND
Her ne kadar uçak bileti pahalı olsa da vizesiz gidilebilmesi ve uygun fiyatlı olması Bangkok’u cazip hale getiriyor. Eğlenceyi de, alışverişi de sanatı da bulabileceğiniz bu egzotik kent, Budist tapınaklarıyla ünlü. Wat Pho buda heykeli Bangkok’un en turistik tapınakların başında geliyor.
Buraya gittiğinizde Türkiye’de bulunmayan tropikal meyveleri de mutlaka denemeli, Yüzen Market’i Pattaya'yı mutlaka görmelisiniz.
BAKÜ, AZARBEYCAN
2000’li yıllardan itibaren gelişmeye başlayan, Azarbeycan’ın başkenti Bakü, tarihi yapılarıyla Avrupa şehirlerinden farksız...
Hem vizesiz gidilebilen, hem de içten insanlarıyla sevilen Bakü uygun fiyatıyla da cazip bir şehir.
Burada görülmesi gereken yerler ise Haydar Aliyev Kültür Merkezi, Halı Müzesi, Minyatür Kitap Müzesi, Bakü Modern Sanat Müzesi, Kız Kalesi ve İçerişehir...
LVIV, UKRAYNA
Son günlerde Türk turistlerin uğrak yeri olan, el yakmayan fiyatlarıyla seyahate cesaretlendiren, vizesiz girişiyle akla estiğinde gidilebilen Lviv, Ligarba Turizm'e göre kısa bir macera arayanlar için kelimenin tam anlamıyla ideal!
Yorulmayan, uykusu gelip oteline dönmeyen, bu gecelik yeter demeyenler için sonsuza dek sürecek bir eğlence anlayışına sahip olan kent, misafirlerini sınırsız bir nezaketle ağırlıyor.
Ucuz konaklama seçenekleriyle de rahat bir uyku vadediyor.
MOMBASA, KENYA
Koca bir yıl çalışıp üç günde tüm birikimini yemek istemeyen ama yeni yerler görmeye can atanlar, dünyanın da bir ucundan keşfe başlamanın vakti geldiğini düşünenler, Mombasa tam size göre!
Kenya’nın liman kenti, ikinci büyük şehri, Hint okyanusu üzerinde yer alan mercan adasına inşa edilen saklı cenneti bir bileseniz neler vadediyor.
Hem kültür hem macera, safari severler için kervanlar hazır bekliyor sırada! Camiler, tapınaklar, rengârenk dar sokaklar da cabası. Fiyatlar da yüz güldüren cinsten üstelik.
KAZABLANKA, FAS
Harikalar diyarlarının en egzotik rotalarından Kasablanka, Fas’ın en büyük şehri!
Akdeniz iklimi esintisi sunan Kazablanka 1942’de çekilen filminin ardından akıllara bir kazınmış, pir kazınmış.
Atlas Okyanus’una kıyısı olan büyüleyici şehir, zengin mutfağıyla da ziyaret sebebi olma iddiasını sürdürüyor. Bu doğa güzelinin, tarih özelinin fiyatlarındaki tevazu da turistin yüzünü güldürüyor.
KATMANDU, NEPAL
Şehir yerleşimi, mistik yapısı, kültürel oluşumu farklı, seveni için pek tatlı bir yer burası, rengârenk kaotik evlerinin görünümü bile ayrı bir havalı!
Dünyanın en ucuz şehirlerinden biri olma unvanını sımsıkı tutan Karmandu, kültür turizmi severlerin de uğrak yeri oluyor. Bölgede bulunan Budist ve Hindu tapınakları da UNESCO’nun koruması altında misafirlerini ağırlıyor.
CEZAYİR, CEZAYİR
Engin dağları, seyretmenin dahi heyecan verdiği yamaçları, dev asma köprüleri, yeşille toprağın türlü rengiyle harika bir manzaraları eşliğinde bir yolculuk için, Afrika'nın en büyük şehirlerinden birindeyiz.
1500’lü yıllarda Osmanlı'ya bağlanmış, Fenikeliler tarafından kurulan en büyük liman şehri Cezayir’i bahar aylarında keşfetmek bir başka güzel.
SOFYA, BULGARİSTAN
Bulgaristan’ın mimarisi en etkileyici, en büyük baş şehri Sofya’da sıra! uzun süre Osmanlı’ya bağlı kalan ve Türkiye’ye mesafe olarak oldukça yakın konumlanan Sofya, hafta sonu kaçamağı yapmak için harika bir alternatif.
Hem Avrupa keşfine başlamış olacak hem de bunu kapı komşunuza geçmek kadar kolayca yapacaksınız.
BÜKREŞ, ROMANYA
Romanya’nın hem başşehri hem de ticaret merkezi Bükreş; tarihi yapısı, kültürel dokusu, dönem mimarisiyle özellikle yaz aylarında turistlerin ilgi odağı oluyor.
Bükreş, bir Avrupa şehri görünümünde olsa da fiyatlar el yakmıyor, bu seyahat sonrası bütçeniz sarsılmıyor.
Burada mutfağında uygun fiyatlara karnınızı doyurabilir, bütçenize göre konaklama seçeneklerinden canınızın çektiğini tercih edebilir, tüm şehri kuşatan metro ağında ucuza seyahat edebilirsiniz.
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