Enerji veren kahvaltılık smoothie nasıl yapılır?

KAHVALTILIK SMOOTHİE TARİFLERİ
YEŞİL SMOOTHİE TARİFİ
Malzemeleri
Yarım kivi
Yarım yeşil elma
Yarım muz
2 büyük dilim ananas
5-6 dal ıspanak
Yarım bardak su (buz da kullanabilirsiniz)
Nasıl Yapılır?
Yarımşar kivi, yeşil elma, muz, 2 kalın dilim ananas , 5-6 dal ıspanak ve yarım bardak suyu karıştırın. Blenderdan geçirin, afiyet olsun...
MUZLU YULAFLI SMOOTHİE TARİFİ
Malzemeleri:
2 yemek kaşığı yulaf
1 adet muz
Yarım bardak yoğurt
Yarım bardak süt
1 tatlı kaşığı bal
1 çimdik tarçın
Nasıl yapılır?
Sıcak suda yumuşatılmış yulaf, bir muz, yarımşar bardak yağsız yoğurt ve süt, 1 tatlı kaşığı bal, bir çimdik tarçın. Blenderdan geçirin, afiyet olsun...
YABAN MERSİNLİ SMOOTHİE TARİFİ
Malzemeleri:
1 çay bardağı yaban mersini
yarım çay bardağı yoğurt
1 çay bardağı süt
1 tatlı kaşığı bal
Nasıl yapılır?
1 çay bardağı yaban mersini, yarım çay bardağı yoğurt, 1 çay bardağı süt, 1 tatlı kaşığı bal. Blenderdan geçirin, afiyet olsun...
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