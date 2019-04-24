Smoothie yaparken sevdiğiniz meyve ve sebzeleri bir araya getirin. Peki doyurucu olduğu kadar nefis olan kahvaltılık smoothie nasıl yapılır? Enerji veren smoothie tariflerimiz...

KAHVALTILIK SMOOTHİE TARİFLERİ

YEŞİL SMOOTHİE TARİFİ

Malzemeleri

Yarım kivi

Yarım yeşil elma

Yarım muz

2 büyük dilim ananas

5-6 dal ıspanak

Yarım bardak su (buz da kullanabilirsiniz)

Nasıl Yapılır?

Yarımşar kivi, yeşil elma, muz, 2 kalın dilim ananas , 5-6 dal ıspanak ve yarım bardak suyu karıştırın. Blenderdan geçirin, afiyet olsun...

MUZLU YULAFLI SMOOTHİE TARİFİ

Malzemeleri:

2 yemek kaşığı yulaf

1 adet muz

Yarım bardak yoğurt

Yarım bardak süt

1 tatlı kaşığı bal

1 çimdik tarçın

Nasıl yapılır?

Sıcak suda yumuşatılmış yulaf, bir muz, yarımşar bardak yağsız yoğurt ve süt, 1 tatlı kaşığı bal, bir çimdik tarçın. Blenderdan geçirin, afiyet olsun...

YABAN MERSİNLİ SMOOTHİE TARİFİ

Malzemeleri:

1 çay bardağı yaban mersini

yarım çay bardağı yoğurt

1 çay bardağı süt

1 tatlı kaşığı bal

Nasıl yapılır?

1 çay bardağı yaban mersini, yarım çay bardağı yoğurt, 1 çay bardağı süt, 1 tatlı kaşığı bal. Blenderdan geçirin, afiyet olsun...