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Engelli birey Akçe'yle Kızıldeniz'e daldı

Su altı görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelli Özgür Akçe ile Kızıldeniz'de tüplü dalış yaparak su altı zenginliklerini görüntüledi

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  • Engelli birey Akçe'yle Kızıldeniz'e daldı

    Su altı görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelli Özgür Akçe ile Kızıldeniz'de tüplü dalış yaparak su altı zenginliklerini görüntüledi.
  • Engelli birey Akçe'yle Kızıldeniz'e daldı

    Ceylan, geçirdiği trafik kazası sonucu bir ayağını kaybeden Akçe ile yaptığı dalışta mercan kayalıklarını, balıkları ve köpek balıklarını kayıt altına aldı.
  • Engelli birey Akçe'yle Kızıldeniz'e daldı

    Kızıldeniz'de yaptığı dalışın ardından duygularını paylaşan Akçe, "Geçirdiğim bir trafik kazası sonucu bir ayağımı kaybettim. Bunun tabii hareket anlamında birçok kısıtlamaları oldu. Fakat ben bu hareket kabiliyetimdeki kısıtlamaları tüplü dalış yapmaya başladıktan sonra giderdim. Dalış yapmamda katkısı olan Murat hocam ve Tahsin Ceylan hocama teşekkür ediyorum" dedi.
  • Engelli birey Akçe'yle Kızıldeniz'e daldı

    Akçe, Türkiye'deki birçok dalış noktasının ardından bugün Kızıldeniz'de daldıklarını belirterek şunları kaydetti:
  • Engelli birey Akçe'yle Kızıldeniz'e daldı

    "Bunun mutluluğu ve heyecanını anlatamam. Tarif edilemez bir güzellik. Buranın, Kızıldeniz'in mavi derinliklerindeki balık çeşitliliği, mercanlar... Buradaki köpekbalıkları inanılmaz heyecan verici bir şey. Sanki bir gezegen keşfetmişim gibi. Sanki başka bir dünyanın içindeymişim gibi hissediyorum şu anda. 
  • Engelli birey Akçe'yle Kızıldeniz'e daldı

    Geçirdiğim kazadan kaynaklı olan eksikliklerimin hepsini tamamen unuttum. Burada suyun altında özgürce derinlere dalıp balıklarla beraber yüzüp mercanların içerisinde dolaşmanın vermiş olduğu heyecan tarif edilemez."

     
  • Engelli birey Akçe'yle Kızıldeniz'e daldı

    Yönetmen Ceylan'ın kamerasıyla balıkların fotoğrafını çektiğini anlatan Akçe, bu duyguyu herkesin yaşaması tavsiyesinde bulundu.

     

     
  • Engelli birey Akçe'yle Kızıldeniz'e daldı

    Akçe, "Herkesin muhakkak dalması lazım. Özellikle her engellinin mutlaka dalış yapması lazım. Kızıldeniz'in mavi sularından hepinize selamlar." ifadelerini kullandı.
  • Engelli birey Akçe'yle Kızıldeniz'e daldı
  • Engelli birey Akçe'yle Kızıldeniz'e daldı

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