Engelli birey Akçe'yle Kızıldeniz'e daldı

"Bunun mutluluğu ve heyecanını anlatamam. Tarif edilemez bir güzellik. Buranın, Kızıldeniz'in mavi derinliklerindeki balık çeşitliliği, mercanlar... Buradaki köpekbalıkları inanılmaz heyecan verici bir şey. Sanki bir gezegen keşfetmişim gibi. Sanki başka bir dünyanın içindeymişim gibi hissediyorum şu anda.