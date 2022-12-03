Engelli motosikletli, 28 günde 10 bin kilometre katetti

Ehliyetimi aldım ve istikrarlı şekilde devam etmekteyim. Motosiklet gerçekten benim için bir yaşama tutkusu, yaşam tarzı. Türkiye turunu başladığımda engelimden dolayı ciddi engellerle karşılaştım. Bacağım bana engel değil. Bana engel olmayan bacağımı engel olarak karşıma çıkartan unsurlar, kişi ve kurumlar oldu. Sorunların hepsini aştım ve bu beni daha da kamçıladı. Takdir edenler de uzaylı gibi davrananlar da oldu. 28 günde 10 bin kilometre yaptım ve 61 il gezdim" diye konuştu.