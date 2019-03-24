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Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, ’Diriliş Ertuğrul’ dizisinin başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan, eşi Neslişah Alkoçlar ile birlikte önceki akşam Rumelihisarı'ndaki bir balıkçıda görüntülendi.