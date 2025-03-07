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        Haberler Objektife Takılanlar Engin Altan Düzyatan'dan, senaryo okumaya kitaplı çözüm - Magazin haberleri

        Engin Altan Düzyatan'dan, senaryo okumaya kitaplı çözüm

        Engin Altan Düzyatan ile Neslişah Alkoçlar, Nişantaşı'nda görüntülendi. Düzyatan, sektördeki tekelleşme tartışmalarıyla ilgili olarak; "Bu süreçlerle ilgili söyleyecek bir şeyim olamaz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.03.2025 - 08:43 Güncelleme: 07.03.2025 - 08:43
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        Senaryo okumaya kitaplı çözüm
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        Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan, eşi Neslişah Alkoçlar ile birlikte Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Düzyatan, her şeyin yolunda olduğunu belirterek; "Birkaç işimiz vardı, doktora geldik. Küçük bir klasik check-up... Ayrıca kitap alışverişi de yaptım" dedi.

        SENARYO OKUMAKTAN YORULAN DÜZYATAN, KİTAPLARA SIĞINDI

        Senaryo okumaktan farklı türde kitaplara ihtiyaç duyduğunu dile getiren oyuncu; "O kadar çok senaryo okuyorum ki kafamı dağıtacak kitaplar arıyorum. Geçenlerde bir arkadaşımla konuşurken not aldığım iki kitabı buldum ve onları satın aldım" ifadelerini kullandı.

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        "HER ŞEYİ BERABER YAPIYORUZ"

        Neslişah Alkoçlar ise "Birlikte neler yapıyorsunuz?" sorusuna; "Sürekli her şeyi beraber yapıyoruz. Spora gitmek, resim yapmak ve kitap okumak en çok keyif aldığımız şeyler" yanıtını verdi.

        "TEKELLEŞMEYLE İLGİLİ SÖYLEYECEK BİR ŞEYİM OLAMAZ"

        Yeni projeleriyle ilgili de konuşan Engin Altan Düzyatan; "Senaryolara bakıyorum. Yakında bir şeyler çıkar. Bu aralar dinlenmek iyi geldi" şeklinde konuştu. Sektördeki tekelleşme tartışmalarıyla ilgili ise "Kendi adıma herhangi bir durumla karşılaşmadım. Mahkeme sürecinde. Bu süreçlerle ilgili söyleyecek bir şeyim olamaz. Basından takip ediyorum" açıklamasını yaptı

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        #Engin Altan Düzyatan
        #neslişah alkoçlar
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