Engincan Ural gecelerde

Giriş: 29.03.2019 - 07:56 | Güncelleme:  

Hakan Ural'ın şarkıcı Sibel Can'dan dünyaya gelen oğlu Engincan Ural, önceki gece Bebek’te sarışın bir güzelle yakalandı. Eğlence sonu mekandan ayrılan Engican, annesinin son model lüks jipine sarışın kız arkadaşıyla binerken art arda patlayan flaşlar karşısında yüzünü sakladı

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    Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, Hakan Ural'ın şarkıcı Sibel Can'dan dünyaya gelen oğlu Engincan Ural, önceki gece Bebek’te sarışın bir güzelle yakalandı. Ural, 2 erkek ve 1 sarışın kız arkadaşıyla bir mekanda eğlendi.

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    Eğlence sonu mekandan ayrılan Engican, annesinin son model lüks jipine sarışın kız arkadaşıyla binerken art arda patlayan flaşlar karşısında yüzünü sakladı.

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    Direksiyon başında olan arkadaşına “Baz gaza” diyen Engincan Ural, sarışın kız arkadaşıyla hızla gecenin karanlığında gözden kayboldu.

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