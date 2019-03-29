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Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, Hakan Ural'ın şarkıcı Sibel Can'dan dünyaya gelen oğlu Engincan Ural, önceki gece Bebek’te sarışın bir güzelle yakalandı. Ural, 2 erkek ve 1 sarışın kız arkadaşıyla bir mekanda eğlendi.