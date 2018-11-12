Engincan Ural panik yaptı!

Şarkıcı Sibel Can ile Hakan Ural'ın oğlu Engincan Ural, kız arkadaşıyla önceki gün Nişantaşı'nda bir alışveriş merkezi çıkışı objektiflere takıldı. Ural, kız arkadaşıyla görüntülenince kısa bir panik yaşadı