Enkaz altından gözyaşlarıyla helallik istedi

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HABERTURK.COM

Kahramanmaraş'ta meydana gelen büyük depremin ardından bir ailenin çektiği video yürekleri sızlattı.

Enkaz altında kalan beş kişilik ailede, kadın cep telefonuyla çektiği videoda "Hakkınızı helal edin, bir sürü insanın bende hakkı vardı. Bu telefon bulunursa herkes hakkını bize helal etsin. Borçlarımı ödeyin" dedi.

Vasiyetini telefona kaydeden kadın, "Telefon elinize geçerse kimsenin hakkını bende koymayın, Ahmet'in çocuklarının yardım parası var bende, onu ödeyin. 5 bin TL'yi dağıtın" sözlerini kullandı.

İki çocuğu ve eşi hayatta olan kadın, diğer oğlu Bilal'in hiç ses vermemesi üzerine göz yaşlarına boğuldu. O aile yürekleri burkan bu kayıttan sonra kurtarıldı.

Ekipler, saatler sonra enkaz altında kalan aileyi kurtardı.