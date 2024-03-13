Erdal Özyağcılar kimdir, kaç yaşında? Erdal Özyağcılar’ın hayatı ve biyografisi

1966’dan günümüze aktif olarak oyunculuk yapan Erdal Özyağcılar, ünlü dizi, film ve tiyatro oyuncusudur. Aynı zamanda seslendirme sanatçısı olarak da bilenen Özyağcılar hakkında merak edilenleri yazının devamında bulabilirsiniz…

ERDAL ÖZYAĞCILAR KİMDİR?

“Erdal Özyağcılar kimdir?” sorusu, arama motorlarında çok sık araştırılır. Erdal Özyağcılar, eski tiyatroculardan biri olduğundan hayatı yoğun olarak merak edilir. Sanatçı, şehir tiyatrosundaki görevinden emekli olarak ayrılsa da rol aldığı yapımlarla hâlâ akıllarda kalıcıdır. Daha çok televizyon dizileriyle tanınan sanatçının 60’ı aşkın filmde seslendirme yaptığı da bilinenler arasındadır. Bunun yanı sıra oyuncu, verdiği bir röportajda Şaman olduğunu ve Şaman dinine inandığını ifade etmiştir.

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ERDAL ÖZYAĞCILAR’IN EŞİ KİM?

Erdal Özyağcılar, 1972’de Güzin Özyağcılar ile dünya evine girmiştir. Çiftin bu evlilikten Zeynep Özyağcılar ve Seyfettin Emrak Özyağcılar olmak üzere iki çocuğu olmuştur. Sanatçı, kızı Zeynep Özyağcılar ve Güzin Özyağcılar ile birlikte 2010 yapımı olan “Karadağlar” dizisinde rol almıştır.

ERDAL ÖZYAĞCILAR KAÇ YAŞINDA?

Sanatçı ile ilgili merak edilenlerden biri de “Erdal Özyağcılar kaç yaşında?” sorusunun cevabıdır. Eski Türk yapımlarında yer alan bir oyuncu olan Özyağcılar, 4 Ağustos 1948 tarihinde dünyaya gözlerini açmıştır. Şu an 76 yaşında olan oyuncu, tiyatronun yanı sıra 50’yi aşkın televizyon ve sinema yapımında rol almıştır.

ERDAL ÖZYAĞCILAR NERELİ?

“Erdal Özyağcılar nereli?” sorusunun yanıtı, Bursa- İznik’tir. Birçok yapımdaki oyunculuk performansıyla adından söz ettiren Erdal Özyağcılar, 1948 yılında Bursa İznik’te dünyaya gözlerini açmıştır. Sanatçının İstanbul’a gelişi ise İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne gelişiyle olmuştur.

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ERDAL ÖZYAĞCILAR HAYATI

Erdal Özyağcılar hayatı Bursa’da başlamıştır. Eğitim hayatına Bursa Erkek Lisesi’nde başlayan sanatçı, daha sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni kazansa da ikinci sınıfta bırakıp İstanbul Belediye Konservatuarı’na girmiştir. Dormen Tiyatrosu ve Kenter Tiyatrosu kadrolarında rol oynayan Özyağcılar, daha sonra Gazete Tiyatrosu’nu kurmuştur. Rol aldığı ilk yapım ise Atıf Yılmaz’ın 1966 yılında yaptığı “Ölüm Tarlası” filmi ile olmuştur. Günümüzde hâlen oyunculuğa devam etmektedir.

ERDAL ÖZYAĞCILAR’IN ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI

1999 – Maviydi Bisikletim: Dincer Sümer – İstanbul Şehir Tiyatrosu

1988 – Aç Sınıfın Laneti: Sam Shepard – İstanbul Şehir Tiyatrosu

1979 – Beş Para Etmez Oyun: Bertolt Brecht – İstanbul Şehir Tiyatrosu

1978 – Zengin Mutfağı: Vasıf Öngören – İstanbul Şehir Tiyatrosu

1976 – Yolcu: Nazım Hikmet – İstanbul Şehir Tiyatrosu

1975 – Montserrat: Emmanuel Robles – İstanbul Şehir Tiyatrosu

YER ALDIĞI YAPIMLAR

2013 – Sevdaluk (Ali İhsan)

2012 – İki Yaka Bir İsmail (İsmail)

2010 – Karadağlar

2007 – Elveda Rumeli (Sütçü Ramiz)

2004 – Altın Kafes

2004 – Yabancı Damat (Kahraman Baklavacıoğlu)

2003 – Esir Şehrin İnsanları

2002 – Güz Sancısı

2002 – Ah Yaşamak Var Ya

2002 – Abdülhamit Düşerken

2002 – Mihriban

2002 – Beşik Kertmesi (Aydede)

2000 – Karakolda Ayna Var

2000 – Delikanlı

1996 – Şehnaz Tango (Tango Muhsin)

1996 – Sevda Kondu

1989 – Bizimkiler (Şükrü)

1988 – Yarın Cumartesi

1988 – Gömlek

1987 – Bir Kırık Bebek

1987 – Sen de Yüreğinde Sevgiye Yer Aç

1987 – On Kadın

1987 – Sis

1987 – Âdem İle Havva

1986 – Beyoğlu’nun Arka Sokakları

1986 – Hastahane

1986 – Ya Ya Ya Şa Şa Şa

1985 – Züğürt Ağa (Kekeç Salman)

1985 – Yılanların Öcü (Hac’eli/Hacı Ali)

1985 – Aşık Oldum

1984 – Namuslu

1984 – Postacı

1984 – Şabaniye

1983 – Seni Seviyorum

1980 – Talihli Amele

1979 – Hayatım Roman – TRT Dizisi

1978 – Kibar Feyzo (Zülfo)

1978 – Sultan (“Çarli” Cevat)

1977 – Çöpçüler Kralı (Hacer’in (Ayşen Gruda) ağabeyi)

1977 – Seyahatname

1967 – Balatlı Arif

1966 – Ah Güzel İstanbul

1966 – Ölüm Tarlası

ALDIĞI ÖDÜLLER