Erdoğan'a Japonya'da Fahri doktora

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

İlk başta sıkıntılı görünen aleyhimize görünen şey daha sonra hayırlı olabilir. Şahsım okuduğum bir şiir yüzünden çarptırıldığım bir hapis cezası bazı çevreler tarafından bir son gibi görünürken, 2001'den itibaren adeta yeniden dirildik. aynı şekilde milletimizin mazisinde de üzüntü keder veren şeyler daha sonra hayrımıza olmuştur. Bu tür yenilgiler bir bitiş değil, yeni bir dirilişin vesilesi olur. Bugün bir çok ülkenin özenerek baktığı Türk Japon dostluğu böyle elim bir hadiseyle başladı. Ertuğrul Firkateyninin batması bu dostluğun temeli oldu.