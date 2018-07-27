Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yapılan 10. Brezilya-Rusya-Hindistan-Çin-Güney Afrika (BRICS) Zirvesi kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılan ikili görüşme Rus basınında geniş yankı buldu. Ria Novosti haber ajansı habere, "Putin, Erdoğan'la restoranda başbaşa yemeğe evet dedi, ama bir şartla" başlığını attı.
Ulusal Ren Televizyon kanalı da, "Erdoğan ve Putin görüştü. Bu arada Türkiye BRICS'e üye değil. Ama Türkiye ilgi duyuyor" şeklinde yorumda bulundu. Resmi PRAYM ajansı da iki ülke liderlerinin siyasi, ekonomik konuları ele aldığını vurguladı. Russia Today (RT) televizyonu da, "Erdoğan ve Putin, ikili işbirliğinin arttığını vurguladı" değerlendirmesinde bulundu.
En çok okunan Argumentı i Faktı (AiF) gazetesi de, "Putin, restoranda yemek konusunda Erdoğan'la espri yaptı" başlığını kullandı. Ulusal Zvezda televizyon kanalı da, "Putin, Erdoğan'a ne zaman birlikte restorana gideceklerini açıkladı" şeklinde yazdı. Tsargrad televizyonu ise "Türkiye ve Rusya gibi iki dostu kıskanıyorlar" dedi. RBC ajansı da, "Erdoğan Putin'i yemeğe bekliyor" şeklinde yorumladı. Resmi Rossiyskaya Gazeta gazetesi, her iki liderin görüşmede espriler yaparak güldüğünü anlattı. Resmi Vesti televizyon kanalı da, "Türk restoranında Rus et yemekleri olursa bu durumda Erdoğan ve Putin birlikte yemekte buluşacak" dedi.
Saygın gazete Kommersant da Erdoğan ve Putin'in turizm ilişkilerini ele aldığını kaydetti. Benzer haberler ise yaklaşık 90 Rus basınında da yer aldı.
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