İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü komutanı Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, İranlı mevkidaşı Hasan Ruhani'yi arayarak başsağlığı dileklerini iletmişti.
İran Cumhurbaşkanlığı ve İran medyası görüşmede Erdoğan'ın 'Şehit Süleymani' ifadelerini kullandığını öne sürmüştü. Bu iddiaya Ankara'dan yalanlama geldi.
TRT World'e konuşan bir yetkili, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Süleymani'nin resmi makamı nedeniyle Ruhani'yi arayarak başsağlığı dileklerini ilettiğini ve 'şehit' ifadesini kullanmadığını söyledi.
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