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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında İdlib konulu görüşmenin yapılıp yapılmayacağına ilişkin soru işaretleri devam ediyor.

Son olarak Kremlin'den yapılan açıklamada, Putin'in 5 Mart'ta Erdoğan ile buluşmak gibi bir planı olmadığı belirtildi. Kremlin Sözcüsü Peskov, "Putin'in 5 Mart'ta başka planları var" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yaptığı açıklamada muhtemelen gelecek hafta İstanbul'da Putin'le görüşeceğini söylemişti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada Kremlin'den yapılan açıklamanın sorulması üzerine, "İki taraf da uygun tarih çalışır. Yakın zamanda bu görüşmenin olması, atılacak adımın kesinleşmesi gerekir. Şöyle bir tablo çıkıyor; rejim mutabakatları ihlal eder şekilde girmemesi gereken bölgelere girdi. Buradan çekilmem diyorsa Türkiye bunu kabul etmiyor. Bize sunulan fiilin durumun kabul edilmesi. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Geri çekilmezse, Türkiye rejimi o ateşkes hattına geri götürecektir. Görüşmeye ilişkin tarih çalışılır. Görüşmenin gerçekleşmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.