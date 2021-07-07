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Erkan Özerman kimdir? Erkan Özerman kaç yaşında?

Erkan Özerman, Best Model of Turkey 2021 seçimleri ile gündeme geldi. Erkan Özerman, Türkiye'de eğlence sektöründe önemli gece kulübü ve diskoteklerin kurucusu olarak önem teşkil eder. Erkan Özerman kimdir? Erkan Özerman kaç yaşında? İşte merak edilenler...

Erkan Özerman kimdir? Erkan Özerman kaç yaşında?

Erkan Özerman, (d. 4 Kasım 1938, İstanbul), Türk prodüktör, organizatör ve sanatçı menajeridir.

Galatasaray Lisesi ve Université Paris VIII Sosyoloji Fakültesi, Paris Siyasal Okulu'ndan mezun oldu.

Çeşitli gazetelerde sinema ve tiyatro eleştirmenliği, magazin yazarlığı yaptı. Ayrıca Ankara Radyosu'nda eğlence programları direktörlüğü görevlerinde de bulundu.

Türkiye'de eğlence sektöründe önemli gece kulübü ve diskoteklerin kurucusu olarak önem teşkil eder. 1976 1. Uluslararası İstanbul Pop Müzik Festivali Başkanı, 1979 Fransız - Türk Dostluk Derneği Başkanı, 1989 Best Model of Turkey ile Best Model of the World Kurucu Başkanı ve 2001 Sportif Salon Dansları Derneği Kurucu Başkanı'dır.

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