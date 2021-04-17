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Erkan Petekkaya kimdir? Erkan Petekkaya kaç yaşında ve aslen nereli? Erkan Petekkaya dizileri ve filmleri

Dizi ve sinema dünyasının tanıdık isimlerinden Erkan Petekkaya'nın hayatı merak konusu oldu. İbrahim Tatlıses'in sunumuyla ekrana gelen İbo Show'un konuklarından biri olan Erkan Petekkaya sosyal medyanın gündeminde. Erkan Petekkaya kimdir? Erkan Petekkaya kaç yaşında ve nereli? Erkan Petekkaya dizileri ve filmleri

Erkan Petekkaya kimdir? Erkan Petekkaya kaç yaşında ve aslen nereli? Erkan Petekkaya dizileri ve filmleri

Son zamanlarda Gülseren Budayıcıoğlu'nun romanından uyarlanan fenomen dizi Kırmızı Oda'da canlandırdığı Delikanlı Sadi karakteriyle adından söz ettiren Erkan Petekkaya araştırılıyor. Tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Erkan Petekkaya kimdir? Erkan Petekkaya kaç yaşında ve nereli? Erkan Petekkaya dizileri ve filmleri

ERKAN PETEKKAYA KİMDİR?

Erkan Petekkaya 11 Aralık 1970 tarihinde Elazığ'da dünyaya geldi. Diyarbakırlı olmasına rağmen Elazığ doğumlu olan Petekkaya, çocukluğunu İstanbul, Anadolu Yakası'nda geçirmiştir. Mehmet Karamancı İlkokulu'nda, daha sonra Bostancı Ortaokulu ve Fenerbahçe Lisesi'nde okumuştur. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nı kazanan Petekkaya, 1993'ten beri devlet tiyatrolarında kadrolu oyuncu olarak yer almaktadır. 1994 yılında kamera şakalarıyla tanıştığı televizyon dünyasındaki kariyerine, 1998 yılında Güzel Günler dizisiyle devam eder. 1999 yılında Aynalı Tahir adlı dizi için kamera karşısına geçer.

Aşkına Eşkıya, Bedel, Japon Gelin ve Taştan Kalp projelerinde yer alan Petekkaya, Kanal D'de ekrana gelen Serseri adlı televizyon dizisinde canlandırdığı “Bülent” karakteriyle komedi alanında da rol alır. 2005 yılında Köpek dizisi ile ekranlarda görünmeye devam eder ve bu dizide canlandırdığı Yılmaz karakteriyle Beyaz İnci Televizyon Ödülleri'nde "En İyi Erkek Oyuncu" dalında aday gösterilir. 2005-2007 yayın döneminde atv'de ekrana gelen Beyaz Gelincik adlı televizyon dizisinde Adanalı zengin bir ailenin holding yöneticisi olan büyük oğlu Ömer’i canlandırmıştır. 2007 Ekim ayında başlayan Sessiz Fırtına adlı televizyon dizisinde Yiğit Sancaktar'ı canlandırmaktadır. Dizinin yayınına Mart 2008'de 19. bölümünün ardından son verilmiştir.

Petekkaya yine 2008'de Star TV'de başka bir dizi olan Son Bahar adlı televiyon dizisinde Holding'de yönetici olan “Galip”'i canlandırmıştır. 2010 yılında da Hanımeli Sokağı adlı dizide oynamıştır. 2010-2012 yılları arasında Kanal D'de Öyle Bir Geçer Zaman ki adlı dizide Ali Kaptan adlı karakteri canlandırmıştır. Bu dizide acımasız bir kişiliği olan fakat daha sonraları yaptıklarından pişmanlık duymuş bir babayı oynamıştır.

2012-2014 yılları önce Star TV'de sonra Show TV'de yayınlanan Dila Hanım dizisinde Rıza Bey karakterini canlandırmıştır. 2013'te de Benim Hala Umudum Var adlı diziye konuk olmuştur. 2014-2017 yılları arası Star TV'de Paramparça dizisinde Cihan Gürpınar karakterini canlandırmıştır. 2017'de FOX'da Kayıt Dışı dizisinde Ali Kemal Ateş karakterini canlandırmış fakat dizi kısa ömürlü olmuştur. 2019'da ekranlara geri dönmüş FOX'da Vurgun dizisinde Kemal Vardar karakterini canlandırmış fakat bu dizide kısa ömürlü olmuştur. 2020'de Atv'de Gel Dese Aşk dizisinde Murat karakterini canlandırmış bu dizide diğer iki dizi gibi kısa ömürlü olmuştur.

Şimdilerde ise 2021 yılında TV8'de Kırmızı Oda dizisinde Delikanlı Sadi karakterini canlandırmaktadır. Karakter çok sevilince aynı karakter ile aynı yapım şirketinin TV8'de ki diğer dizisi olan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinede konuk olarak katılmıştır.

ERKAN PETEKKAYA DİZİLERİ VE FİLMLERİ

Sinema
YılBaşlıkRolüNotlar
2009Gecenin KanatlarıCemal
2015Yeni DünyaMehmet Ali
2016Kolpaçino 3. DevreBaşkan
2017Aylaİskenderun Binbaşı
2018DelilerVlad Tepeş
2019KapanSüleyman
Televizyon
YılBaşlıkRolüNotlar
1998Güzel GünlerTalat
Aynalı TahirKadir
2001Aşkına EşkiyaSadocan
2003Bedel
Taştan KalpİsmailTelevizyon filmi
Japonyalı GelinÖmerTelevizyon filmi
SerseriBülent
2005Beyaz GelincikÖmer Aslanbaş
KöpekYılmaz
2007Sessiz FırtınaYiğit Sancaktar
2008SonbaharGalip Türker
2009Bahar DallarıBalıkçı
Hanımın ÇiftliğiMilletvekili
2010Hanımeli SokağıOsman
2010-2012Öyle Bir Geçer Zaman kiAli Akarsu
2012-2014Dila HanımRıza Bey
2013Benim Hala Umudum VarErkan
2014-2017ParamparçaCihan Gürpınar
2017Kayıt DışıAli Kemal Ateş
2019VurgunKemal Vardar
2020Gel Dese AşkMurat
2021Kırmızı OdaDelikanlı Sadi
Doğduğun Ev KaderindirKonuk Oyuncu

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