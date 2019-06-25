Erken terhis ne zaman olacak? sorusu şuan uzun dönem askerliğini yapanlar ve aileleri tarafından soruluyor. Hali hazırda askerlik hizmetinin 6 ayını tamamlayan 130 bin askerin terhisinin önünü açacak yeni askerlik sistemi bugün TBMM Genel Kurulu'ndan geçtikten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından da onaylandı. Şimdi sıra yasanın Resmi Gazete'de yayımlanmasında.

ERKEN TERHİS NE ZAMAN OLACAK?

TBMM Genel Kurulunda, 25 Haziran Salı günü Askeralma Kanunu Teklifi'nin "yürürlük" ve "yürütme" başlıklı maddelerinin kabulünün ardından tümü oylanacak. Teklifin yasalaşmasıyla askerlik hizmeti yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve er olarak yerine getirilecek. Hizmet süresi, erbaş ve erler için 6 ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için 12 ay oldu.

Erbaş ve erlerden istekli olanlar, sıralı disiplin amirlerinin olumlu değerlendirmesiyle terhise hak kazandığı tarihten itibaren Milli Savunma Bakanlığınca uygun görülecek sayıda ve 6 ay süreyle sınırlı olmak üzere askerlik hizmetine devam edecek, bu sürenin sonunda terhis edilecek. Bu durum da hali hazırda askerlik görevini yapan ve 6 ayı dolan 130 bin asker terhis olacak. Ancak askerlerin terhis olması için yasanın Resmi Gazete'de de yayımlanması gerekiyor.

ASKERLİK YASASI RESMİ GAZETEDE NE ZAMAN YAYIMLANDI MI?

Yeni askerlik sisteminin uygulanmaya başlanması için son olarak yasanın Resmi Gazete'de yayımlanması kaldı. Bu hafta içerisinde yasanınn Resmi Gazete'de yayımlanması ile uygulamaya konulması bekleniyor. Yasa Resmi Gazete'de yayımlanır yayımlanmaz da 6 ayı dolan askerler için terhis yolu açılmış olacak.