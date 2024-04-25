Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dış Yazar Erva isminin anlamı nedir? Erva ne demek, Kuran'da geçiyor mu? Erva isminin analizi

        Erva isminin anlamı nedir? Erva ne demek, Kuran'da geçiyor mu? Erva isminin analizi

        İsim anlamları ve analizleri, özellikle yeni bebek bekleyenlerin en merak ettiği konuların başında gelir. Erva da bu isimlerden biridir. Kız bebeklere koyulan popüler isimlerden biri olan Erva adının nereden geldiğini merak ediyor olabilirsiniz. Son derece olumlu anlamlara sahip Erva ne demek? Bu ismin kökeni neresi ve Türkiye'de bu ismi kaç kişi kullanıyor? Detaylar aşağıda…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.04.2024 - 15:59 Güncelleme: 25.04.2024 - 15:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erva isminin anlamı nedir?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erva isminin anlamı özellikle bebeğini kucağına almak için hazırlanan ebeveynler için merak konusudur. Her anne baba, çocuğuna vereceği ismin güzel bir anlama sahip olmasını ister ve kulağa hoş gelmesine dikkat eder. İsimler hakkında araştırma yapan ebeveynlerin amaçlarından biri de çocuklarına düşündükleri ismin Kur’an’da geçmesidir. Peki Erva Kur’an’da geçiyor mu? Hepsi ve daha fazlası için yazının devamını okumaya edin…

        ERVA İSMİNİN ANLAMI NE?

        Erva isminin anlamı kulağa hoş gelmesi nedeniyle çok sık merak edilir. Erva ismi şu anlamlara gelir;

        • Güzel ve genç kadın
        • Cesur kişi
        • Sağlıklı
        • Yumuşaklık
        • Güzellik
        • Letafet
        • Susuzlara su veren güzel

        Arapça bir isim olan Erva’nın kökeni de Arapça’dır. Türk ve Araplar tarafından sık tercih edilen bu isim, Arapça’da “dişi dağ keçisi” olarak geçen “Urviyye” olarak bilinir. Bu kelimenin çoğul hâli olan Erva kelimesi, daha çok “genç ve güzel kadın” anlamıyla öne çıkar.

        REKLAM

        ERVA İSMİ TÜRKİYE’DE KAÇ KİŞİDE VAR?

        Çoğu kaynakta bu şekilde geçen ismin gençliği çağrıştırması birçok anne babanın dikkatini çekmiştir. Bu yüzden ülkemizde bu ismi taşıyan birçok kişi vardır. İşte istatistikler;

        • Türkiye genelinde Erva adını kullanan 23.991 kişi,
        • İstanbul’da 4.777 kişi,
        • Ankara’da 1.587 kişi,
        • İzmir’de ise 458 kişi vardır.

        Bu ismin yanına sıkça; Zeynep, Eylül, Beril, Nil, Nisa, Hüma, Sima ve Beyza gibi isimler koyulur.

        ERVA KUR’AN’DA GEÇİYOR MU?

        Peki Erva Kur’an’da geçiyor mu? Arapça kökenli olan Erva isminin kutsal kitap Kur’an’da geçmediği bilinir, ancak bu ismi bebeklere koymak caizdir. Bu isim, çok uzun yıllardır Müslümanlar tarafından yoğun olarak kullanılmıştır. Ayrıca Erva, Hz.Muhammed’in halası ve halasının kızının ismi olarak bilinir. Bunun yanı sıra bu ismi Hz. Osman’ın annesinin aldığı da bilinenler arasındadır.

        REKLAM

        ERVA İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

        Bu ismi taşıyan kişiler, bilhassa müzik alanında oldukça başarılıdır. Müzik kulağı gelişmiş bu kişilerin hayal gücü de oldukça gelişmiştir. Çevresi tarafından sevilen ve sayılan bu insanlar, lider özellikleriyle girdikleri her ortamda fark edilirler. Ancak bu kişilerin zaman zaman kararsız ve sürprizlerle dolu yapıları çevrelerindekilerin onlardan uzaklaşmasına neden olabilir. Denemeyi çok sevseler ve kolay pes etmeseler de hayal kırıklığına uğramak en büyük korkularından biridir.

        ERVA İSMİNİN ANALİZİ

        Çok merak edilen bir diğer soru da “Erva isminin analizi nedir?” sorusudur. Birçok kişi için isimlerin analizi önemli bir konudur. Doğacak bebeğin taşıdığı harflerin hayatı ve karakteri üzerinde belirli etkileri olacağına inanılır. İşte Erva isminin analizi;

        • E: Bu kişiler daha çok içe dönük yapıdadır. Duygusal yapılarıyla çevrelerinde dikkat çekerler ve sanatsal yönelimleri vardır. Ayrıca isminde E harfi olan kişiler arkadaş konusunda oldukça seçicidir. Kimseye kolayca güvenmeyen bu kişilerin romantik ilişkileri de aynı şekildedir.
        • R: Bu kişiler zaman zaman kararsızlık yaşayabilir. Mantık ve duyguları arasında kararsız kalmaları çok yüksek bir ihtimaldir.
        • V: İsminde V bulunan kişiler, kendilerine has özellikleriyle girdikleri her ortamda hızlıca fark edilirler. Zor beğenen ve mükemmeliyetçi yapıya sahip bu kişilerin nadide kişiler olduğunu söylemek doğrudur.
        • A: İsminin sonunda A harfi taşıyan kişiler, lider olma arzusu için yaşar. Ayrıca bu kişilerin gurur ve öz güvenleri de dikkat çekici derecede belirgindir. Bir ortamda ve grupta direkt öne atılabilir ve dikkat çekebilirler.

        ERVA ADININ NUMEROLOJİDEKİ YERİ

        4 harften oluşan Erva ismi, numerolojide 1 sayısına denk gelir. Erva adının numerolojideki anlamı ise daha çok başarı üzerinedir. Siz de bu isme sahipseniz hayattaki en büyük kaynağınızın başarılarınız ve zengin hayal dünyanız olduğunu bilmelisiniz. Girdiğiniz her ortamda daima fikirlerinizi paylaşmalı ve üretken yönünüzü ortaya çıkarmalısınız.

        Asel isminin anlamı nedir?
        Asel isminin anlamı nedir?
        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ampulü değiştiriyordu! Akıma kapıldığı an kamerada!
        Ampulü değiştiriyordu! Akıma kapıldığı an kamerada!
        Çöl tozu gidiyor yağışlar geliyor!
        Çöl tozu gidiyor yağışlar geliyor!
        Otostopla araçlarına bindikleri kişileri vurdular!
        Otostopla araçlarına bindikleri kişileri vurdular!
        Kral Charles Ruanda Planı'nı onayladı
        Kral Charles Ruanda Planı'nı onayladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Gözlerini Fenerbahçe'nin rekoruna dikti!
        Gözlerini Fenerbahçe'nin rekoruna dikti!
        Genç doktor öldü! 2'si ağır 6 yaralı! Zincirleme kaza!
        Genç doktor öldü! 2'si ağır 6 yaralı! Zincirleme kaza!
        59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda 5. etap koşuluyor
        59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda 5. etap koşuluyor
        Otomobil kafeye daldı, kedi saniyelerle kurtuldu
        Otomobil kafeye daldı, kedi saniyelerle kurtuldu
        3 aydır sinyal alınamıyor! Tuba'nın pili bitti
        3 aydır sinyal alınamıyor! Tuba'nın pili bitti
        "Toz taşınımında mümkün olduğunca dışarı çıkmayın" uyarısı!
        "Toz taşınımında mümkün olduğunca dışarı çıkmayın" uyarısı!
        Polat çiftinin silahlı saldırı davasında ara karar açıklandı
        Polat çiftinin silahlı saldırı davasında ara karar açıklandı
        Tarlabaşı'nda rezidans fiyatına tropik ada
        Tarlabaşı'nda rezidans fiyatına tropik ada
        Türk takımları kaç eleme oynayacak?
        Türk takımları kaç eleme oynayacak?
        Sarayla reçel savaşı
        Sarayla reçel savaşı
        Sürpriz aday! Sergen Yalçın kararı
        Sürpriz aday! Sergen Yalçın kararı
        Avrupa'da peş peşe 1 euroya ev kampanyaları
        Avrupa'da peş peşe 1 euroya ev kampanyaları
        Ziyaretçi kabul edebilecek
        Ziyaretçi kabul edebilecek
        Cazibe merkezi Galatasaray!
        Cazibe merkezi Galatasaray!
        İstanbul Park ihalesi iptal olmadı
        İstanbul Park ihalesi iptal olmadı