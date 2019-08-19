İdlib mutabakatını ihlal ederek kente doğru ilerleye Esad rejimi, Halep-Şam otoyolu üzerindeki Han Şeyhun ilçesine yaklaştı.

Habertürk'ten Çetiner Çetin'in haberine göre, gelişmeler üzerine Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye'deki gözlem noktalarına takviye yapma kararı aldı.

Sabah 6.30'da Hatay Reyhanlı'dan giriş yapan TSK'ya ait askeri konvoy, 9 nolu Marek Dağı gözlem noktasına doğru hareket halindeyken rejime bağlı güçler tarafından engellenmek istendi. Ancak yerel kaynaklar, TSK konvoyunun bir süre sonra Suriye'nin kuzeybatı sınırından geçtiğini açıkladı.

Türk konvoyunun İdlib'in Han Şeyhun ilçesine doğru ilerlediği ifade edildi.

Son bir haftadır İdlib'in güneyindeki Hama kırsalından ilerleyen rejim güçleri, Habit beldesini, Sukeyk ve Teri Tepelerini, Kefreydun ve Sabbağiyye çiftlikleri ile Han Şeyhun ilçesi sınırlarına giriş noktalarından biri olan Fakir Noktası'nı ele geçirdi.

İlçeyi batı yönünden kuşatmaya çalışan rejim güçleri, böylece ilçe sınırlarına da 500 metre yaklaşmış oldu.