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        Haberler Dünya Esad rejimi sona erdi: Muhalifler Esad'ın konutunda | Dış Haberler

        Esad rejimi sona erdi: Muhalifler Esad'ın konutunda

        Suriye'de muhalif grupların 12 gün önce başlattıkları ilerleyiş, bu sabah saatlerinde başkent Şam'da kontrolü sağlamalarıyla sona erdi. Suriye'de 13 yıllık iç savaş ve 53 yıllık Esad rejimi son buldu. Muhalifler Şam'da Esad'ın konutuna girdikleri anları kaydetti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.12.2024 - 11:34 Güncelleme: 08.12.2024 - 11:46
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        Suriye'de 13 yılı aşkın süredir devam eden iç savaş, muhaliflerin başkent Şam'a girmesiyle sona erdi. Suriye Başbakanı dün geceden bu yana Beşar Esad'dan haber alamadığını ve nerede olduğunu bilmediğini söyledi.

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        Muhalifler, Şam'da Esad'ın konutuna girdikleri anların görüntülerini paylaştı.

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        Muhaliflerin Şam'da kontrolü sağlamasıyla Esad'ın ülkeyi terk ettiği bildirildi. Suriye'de 53 yıllık Esad rejimi sona ermiş oldu.

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        Muhalifler Şam'a girdi, Esad rejimi sona erdi
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        #Suriye
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