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        Haberler Dünya Esad, Türkiye hava sahasını kullanmadı | Dış Haberler

        Beşar Esad'ı Taşıyan uçak Türkiye hava sahasını kullanmadı

        Eski Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, muhaliflerin birçok kenti ele geçirmesinin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de onayıyla Rusya'nın başkenti Moskova'ya gitmişti. Türkiye devlet yetkililerin aktardığı bilgilere göre Beşar Esad'ı taşıyan uçak Türkiye hava sahasını kullanmadı. Ayrıca hava sahasının kullanılması konusunda herhangi bir talep de gelmedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 18:12 Güncelleme: 10.12.2024 - 18:12
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        Esad, Türkiye hava sahasını kullanmadı
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        Suriye'de çöken Baas rejiminin devrik lideri Beşar Esad'ın ülkeden kaçarken Türk hava sahasını kullanmadığı bildirildi.

        Resmi kaynaklara göre, Esad'ı taşıyan uçak Türk hava sahasını kullanmadı.

        Kaynaklar, Türk hava sahasının kullanımının izne tabi olduğunu, Esad'ı Rusya'ya taşıyan uçağın Türk hava sahasını kullanmak için Türk tarafına izin talebinin de olmadığı aktarıldı.

        Esad, Rusya'ya kaçmıştı

        Rusya Dışişleri Bakanlığı, 8 Aralık'ta, Suriye'de çöken Baas rejiminin devrik lideri Esad'ın görevden ayrılma kararı alarak ülkeyi terk ettiğini bildirmişti.

        Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da 9 Aralık'ta, Esad ve ailesine sığınma sağlama kararının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ait olduğunu söylemişti.

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