Esad, Türkiye hava sahasını kullanmadı

Beşar Esad'ı Taşıyan uçak Türkiye hava sahasını kullanmadı Eski Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, muhaliflerin birçok kenti ele geçirmesinin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de onayıyla Rusya'nın başkenti Moskova'ya gitmişti. Türkiye devlet yetkililerin aktardığı bilgilere göre Beşar Esad'ı taşıyan uçak Türkiye hava sahasını kullanmadı. Ayrıca hava sahasının kullanılması konusunda herhangi bir talep de gelmedi.

Anadolu Ajansı Giriş: 10.12.2024 - 18:12 Güncelleme: 10.12.2024 - 18:12 facebook

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