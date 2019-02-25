Suriye rejimi lideri Beşşar Esad, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile başkent Tahran'da bir araya geldi. Esed ayrıca Hamaney'i de ziyaret etti.



Esad'ın Tahran'da Ruhani ile biraraya gelmesi savaş başladıktan sonra ilk ziyareti oldu.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada da Esad'ın Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüştüğü belirtildi.

Ruhani, görüşmede dini ve kültürel köklerin İran ile Suriye arasındaki ilişkilerin belirleyici faktörü olduğunu savundu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya lideri Vladimir Putin ile geçen hafta gerçekleştirdikleri Soçi Zirvesi'ne değinen Ruhani, şunları kaydetti:

"Çok taraflı iş birliklerinin artırılmasıyla bölgenin genelindeki güvenlik şartları daha iyi hale geldi. İran, Rusya ve Türkiye liderlerinin katıldığı Soçi Zirvesi'nde de Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması vurgulandı. Ayrıca Suriye hükümetinden izin almayan yabancı güçlerin ve ABD'nin her türlü varlığı kınandı."





ZARİFİ ARABULUCUĞA HAZIR OLDUKLARINI SÖYLEMİŞTİ

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarifi, İran'ın Türkiye ile Suriye arasında arabuluculuk yapmaya hazır olduklarını açıklamıştı.









