Fransa'da yaşayan 27 yaşındaki Julien Chagnot, eşi ile birlikte yapacakları Vietnam gezisi için bikini siparişi verdi.

Cumartesi günü eline ulaşan paketi kontrol etmeden teslim alan Chagnot, hayatının şokunu yaşadı. Çünkü karısı için bikini bekleyen genç adam, pakette 120 bin lira değerinde külçe altın buldu.

Oueste France gazetesine konuşan Chagnot "İmzaladığım pakete çok fazla dikkat etmedim, çünkü aslında karım için bir bikini bekliyordum" dedi.

Öte yandan genç adam, kargo paketinin ağırlığına dikkat etmediğini söyledi. Pakette, değeri 20 bin euro (120 bin lira) olan 1900'lü yıllardan kalma Louis sikkeleri ve 20 ila 50 gramlık külçe altınlar vardı.

Paketin yanlış adrese teslim edildiğini fark eden Chagnot, altınların gerçek sahibine gitti ancak koleksiyoneri bulamadı. Bunun üzerine çareyi altınları polise teslim etmekte bulan adam, daha sonra paketin sahibine telefon ile ulaşıp durumu halletti.

Altınları gerçek sahibine ulaştıran Chagnot, şimdilerde marttaki Vietnam gezisi için verdiği bikini siparişinin kendisine ulaşmasını bekliyor.