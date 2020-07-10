Esin Moralıoğlu 25 Ağustos 1969 yılında doğdu. 51 yaşındaki eski manken Esin Moralıoğlu hakkında merak ettiğiniz biyografiyi hazırladık. Türk manken, fotomodel, dizi oyuncusu, sinema oyuncusu ve günümüzde modacı olan Esin Moralıoğlu'nun işte hayatı...
ESİN MORALIOĞLU KİMDİR?
1989 yılında Venüs güzeli seçilen Moralıoğlu, bu yıl içerisinde mankenlik yaptıktan sonra, 1990 yılında başrolünü Kadir İnanır'ın oynadığı Tatar Ramazan ve 1992 yılında devam filmi Tatar Ramazan Sürgünde filmlerinde Zeynep karakterini canlandırmıştır.
Moralıoğlu emlakçılık ile uğraşmaktadır. Esin Moralıoğlu'nun kız kardeşi olan Funda Moralıoğlu'da mankenlik yapmış ve modacı olarak çalışmaktadır.
FİLMLERİ
Tatar Ramazan, 1990, Zeynep
Tatar Ramazan Sürgünde, 1992, Zeynep
Şampiyon, 1999
Zülküf ile Zarife, 2000, Zarife
Romantik, 2002, Esin
Ispanaktan Nameler, 2005
DİZİLERİ
Yalan, 1997, İpek
Üç Yapraklı Yonca, 1998
Tirvana, 2000
Derya & Deniz, 2002
Bedel, 2003
Umutların Ötesi, 2003
Masum Değiliz, 2005, Selma
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