Esin Moralıoğlu 25 Ağustos 1969 yılında doğdu. 51 yaşındaki eski manken Esin Moralıoğlu hakkında merak ettiğiniz biyografiyi hazırladık. Türk manken, fotomodel, dizi oyuncusu, sinema oyuncusu ve günümüzde modacı olan Esin Moralıoğlu'nun işte hayatı...

ESİN MORALIOĞLU KİMDİR?

1989 yılında Venüs güzeli seçilen Moralıoğlu, bu yıl içerisinde mankenlik yaptıktan sonra, 1990 yılında başrolünü Kadir İnanır'ın oynadığı Tatar Ramazan ve 1992 yılında devam filmi Tatar Ramazan Sürgünde filmlerinde Zeynep karakterini canlandırmıştır.

Moralıoğlu emlakçılık ile uğraşmaktadır. Esin Moralıoğlu'nun kız kardeşi olan Funda Moralıoğlu'da mankenlik yapmış ve modacı olarak çalışmaktadır.

FİLMLERİ

Tatar Ramazan, 1990, Zeynep

Tatar Ramazan Sürgünde, 1992, Zeynep

Şampiyon, 1999

Zülküf ile Zarife, 2000, Zarife

Romantik, 2002, Esin

Ispanaktan Nameler, 2005

DİZİLERİ

Yalan, 1997, İpek

Üç Yapraklı Yonca, 1998

Tirvana, 2000

Derya & Deniz, 2002

Bedel, 2003

Umutların Ötesi, 2003

Masum Değiliz, 2005, Selma