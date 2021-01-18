DHA

Konya'da sabah kahvaltı yapması için kendisini uyandıran 5 yıllık eşi Rukiye A. ile 1,5 yaşındaki kızı Eylül'ü, üzerlerine sıcak su dökerek haşlayan ve adli kontrolle serbest bırakılan oto tamircisi Ali A. Cumhuriyet Başsavcılığı ve genç kadının avukatının itirazı üzerine akşam saatlerinden yeniden gözaltına alındı. Ali A. 'Kasten yaralama' suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklandı.