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Eşinin ve 1,5 yaşındaki kızının üzerine kaynar su döken koca tutuklandı

Konya'da otomobil tamircisi Ali A. iddiaya göre sabah kahvaltı yapması için kendisini uyandıran 5 yıllık eşi Rukiye A. ile 1.5 yaşındaki kızı Eylül'ü, üzerlerine sıcak su dökerek haşladı. Olayın ardından gözaltına alınan Ali A., adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Yeniden gözaltına alınan Ali A. 'Kasten yaralama' suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklandı

Eşinin ve 1,5 yaşındaki kızının üzerine kaynar su döken koca tutuklandı
DHA

Konya'da sabah kahvaltı yapması için kendisini uyandıran 5 yıllık eşi Rukiye A. ile 1,5 yaşındaki kızı Eylül'ü, üzerlerine sıcak su dökerek haşlayan ve adli kontrolle serbest bırakılan oto tamircisi Ali A. Cumhuriyet Başsavcılığı ve genç kadının avukatının itirazı üzerine akşam saatlerinden yeniden gözaltına alındı. Ali A. 'Kasten yaralama' suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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