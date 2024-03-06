Eski ABD Başkanı Trump'ın Cumhuriyetçi rakibi Haley başkanlık yarışından çekilecek mi?

ABD'de Kasım ayında gerçekleşecek başkanlık seçimleri için kritik öneme sahip "Süper Salı" ön seçimlerinin ardından Cumhuriyetçi Parti aday adayı Nikki Haley, seçim kampanyasını sona erdirdiğini duyurdu.

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ABD'de başkanlık yarışında dün 15 eyalette yapılan ön seçimleri, beklendiği gibi Demokrat Parti'de Joe Biden, Cumhuriyetçi Parti'de ise Donald Trump zafer elde etti.

Milyonlarca Amerikalı seçmen, kendi partilerindeki aday adayları arasından seçim yapmak için Alabama, Alaska (sadece Cumhuriyetçi Parti), Arkansas, California, Colorado, Maine, Massachusetts, Minnesota, Kuzey Carolina, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah, Vermont ve Virginia eyaletleri ile bağlı bölge Amerikan Samoası'nda (sadece Demokrat Parti) dün oylarını kullandı.