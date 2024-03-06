Eski ABD Başkanı Trump'ın Cumhuriyetçi rakibi Haley başkanlık yarışından çekilecek mi?
ABD'de Kasım ayında gerçekleşecek başkanlık seçimleri için aday olma yarışı sürüyor. Dün gerçekleşen "Süper Salı" seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti adayları eski ABD Başkanı Trump ve Nikki Haley arasındaki yarışta Trump üstün bir zafer elde etti. Bunun ardından ABD basınında yer alan haberlerde Haley'nin ön seçimlerden çekileceği iddia edildi
ABD'de Kasım ayında gerçekleşecek başkanlık seçimleri için kritik öneme sahip "Süper Salı" ön seçimlerinin ardından Cumhuriyetçi Parti aday adayı Nikki Haley, seçim kampanyasını sona erdirdiğini duyurdu.
ABD'de başkanlık yarışında dün 15 eyalette yapılan ön seçimleri, beklendiği gibi Demokrat Parti'de Joe Biden, Cumhuriyetçi Parti'de ise Donald Trump zafer elde etti.
Milyonlarca Amerikalı seçmen, kendi partilerindeki aday adayları arasından seçim yapmak için Alabama, Alaska (sadece Cumhuriyetçi Parti), Arkansas, California, Colorado, Maine, Massachusetts, Minnesota, Kuzey Carolina, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah, Vermont ve Virginia eyaletleri ile bağlı bölge Amerikan Samoası'nda (sadece Demokrat Parti) dün oylarını kullandı.
HALEY BAŞKANLIK YARIŞINDAN ÇEKİLİYOR MU?
Cumhuriyetçi Parti aday adaylığı için gerçekleşen yarışta Trump, rakibi Nikki Haley'in 14 eyalette önüne geçti.
Wall Street Journal'ın haberine göre, Haley'nin 15 eyalette düzenlenen "Süper Salı" olarak bilinen ön seçimlerde, rakibi Trump'a karşı yalnızca Vermont eyaletindeki ön seçimleri kazanmasının ardından başkanlık yarışından çekileceği belirtildi. Haley'nin seçim kampanyasını sonlandıracağı yönünde açıklama yapacağı ifade edildi.
Haley'nin Trump'a destek açıklaması yapması ise beklenmiyor.
*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.