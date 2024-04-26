Eski Avustralya Başbakanı Morrison'dan anksiyete itirafı

Eski Avustralya Başbakanı Scott Morrison, görev süresi boyunca anksiyete tedavisi gördüğünü açıkladı.

Morrison görev süresi boyunca yaşadıklarını anlattığı yeni kitabında, "siyasetin acımasızlığına" ve "fiziksel yorgunluğuna" vurgu yaptı.

"DOKTORUM BU KADAR UZUN SÜRE DAYANABİLDİĞİME ŞAŞIRDI"

Kitabın The Australian tarafından yayınlanan bir özetinde Morrison, "Doktorum bu kadar uzun süre dayanabildiğime şaşırdı. Bu yardım olmasaydı ciddi bir depresyon ortaya çıkacaktı." ifadelerini kullandı.

2018-2022 yıllarında Avustralya Başbakanı olarak görev yapan Morrison, birçok insan için bunun yaygın bir durum olduğunu, ruhsal sorunlarla mücadele eden siyasetçilerin üst düzey görevler yürütebileceğini ortaya koymak istediğini belirtti.