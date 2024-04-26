Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Eski Avustralya Başbakanı Morrison'dan anksiyete itirafı

        Eski Avustralya Başbakanı Morrison'dan anksiyete itirafı

        2018-2022 yıllarında arasında Avustralya Başbakanı olarak görev yapan Scott Morrison, görevi sırasında anksiyete tedavisi gördüğünü itiraf etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.04.2024 - 11:59 Güncelleme: 26.04.2024 - 11:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eski başbakandan anksiyete itirafı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Eski Avustralya Başbakanı Scott Morrison, görev süresi boyunca anksiyete tedavisi gördüğünü açıkladı.

        Morrison görev süresi boyunca yaşadıklarını anlattığı yeni kitabında, "siyasetin acımasızlığına" ve "fiziksel yorgunluğuna" vurgu yaptı.

        "DOKTORUM BU KADAR UZUN SÜRE DAYANABİLDİĞİME ŞAŞIRDI"

        Kitabın The Australian tarafından yayınlanan bir özetinde Morrison, "Doktorum bu kadar uzun süre dayanabildiğime şaşırdı. Bu yardım olmasaydı ciddi bir depresyon ortaya çıkacaktı." ifadelerini kullandı.

        2018-2022 yıllarında Avustralya Başbakanı olarak görev yapan Morrison, birçok insan için bunun yaygın bir durum olduğunu, ruhsal sorunlarla mücadele eden siyasetçilerin üst düzey görevler yürütebileceğini ortaya koymak istediğini belirtti.

        REKLAM

        "POLİTİKACILAR TAŞTAN YAPILMIŞ DEĞİL"

        Morrison, "Politikacılar taştan yapılmış değiller, ancak birbirlerine de dahil olmak üzere çoğu zaman onlara öyleymiş gibi davranılıyor" diye ifadelerini kullandı.

        Başbakanlık görevi boyunca baskıların zamanla arttığını söyleyen Morrison, "Pandemiyle birlikte çok stresli bir dönemdi ve sorunların ağırlığı, çalıştığımız saatlerin uzunluğu beraberinde fiziksel sorunları da getirdi" dedi.

        Yaşadığı kaygıların ardından Canberra'da bir doktordan yardım istediğini belirtti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan eski başbakan, "Hikayemi paylaşmanın amacı başkalarını cesaretlendirmek ve birçok Avustralyalı için çok yaygın olan şeyleri normalleştirmek ve damgalamayı ortadan kaldırmak. Elbette zordu ama inancım, ailem ve yaptığım yardım işi bunu sürdürmemi sağladı." açıklamasında bulundu.

        ARDERN "ENERJİM KALMADI" DİYEREK İSTİFA ETMİŞTİ

        Diğer yandan 2023 başında Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, "6 zorlu yıldır" sürdürdüğü başbakanlık görevini enerjisi kalmadığını hissederek bırakacağını açıklamıştı.

        Ardern, Ekim 2017'de 37 yaşında başbakan seçildiğinde "dünyanın en genç kadın başbakanı" unvanını almıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Scott Morrison
        #avustralya
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye yazın kavrulacak
        Türkiye yazın kavrulacak
        'MİT'e alacağız' yalanıyla liseli kıza istismarda karar!
        'MİT'e alacağız' yalanıyla liseli kıza istismarda karar!
        ABD ve Çin arasında kritik görüşme
        ABD ve Çin arasında kritik görüşme
        Lider Galatasaray, Adana Demirspor'a konuk olacak
        Lider Galatasaray, Adana Demirspor'a konuk olacak
        Fatma Duygu Özkan'ın ölümü davasında iddianame tamamlandı
        Fatma Duygu Özkan'ın ölümü davasında iddianame tamamlandı
        Çoğumuzun yaptığı hata! Ispanağı onunla tüketmeyin!
        Çoğumuzun yaptığı hata! Ispanağı onunla tüketmeyin!
        İkinci Kadir Şeker vakasında flaş gelişme!
        İkinci Kadir Şeker vakasında flaş gelişme!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Aşk belgelendi
        Aşk belgelendi
        IBAN kiralayanlara hapis uyarısı
        IBAN kiralayanlara hapis uyarısı
        Ergin Ataman, İsrail takımına ateş püskürdü!
        Ergin Ataman, İsrail takımına ateş püskürdü!
        Almanya Cumhurbaşkanı: Türkiye vazgeçilmez
        Almanya Cumhurbaşkanı: Türkiye vazgeçilmez
        "Herkes kendi hayatında"
        "Herkes kendi hayatında"
        Semih Yalçın: CHP ile elbette görüşülür, anayasayı karanlıkta göz kırparak mı yapacağız?
        Semih Yalçın: CHP ile elbette görüşülür, anayasayı karanlıkta göz kırparak mı yapacağız?
        Eski Belediye Başkanı Aydın fotoğraf tutkusuna daha çok vakit ayıracak
        Eski Belediye Başkanı Aydın fotoğraf tutkusuna daha çok vakit ayıracak
        Bebeği dünyayı görmeye başladı... Anne gözlerini kapadı!
        Bebeği dünyayı görmeye başladı... Anne gözlerini kapadı!
        "Enflasyonu düşürmek bir süreç işidir, zaman alıyor"
        "Enflasyonu düşürmek bir süreç işidir, zaman alıyor"
        İlknur'u sokakta bıçaklayıp öldürdü! İşte caninin gerekçesi!
        İlknur'u sokakta bıçaklayıp öldürdü! İşte caninin gerekçesi!
        Berkay Yılmaz zora girdi
        Berkay Yılmaz zora girdi
        Borçlanma maliyetini azaltabilirsiniz
        Borçlanma maliyetini azaltabilirsiniz