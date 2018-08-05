Türkiye, Oktar Babuna adını 1999 yılında ilik nakli kampanyasıyla duydu. Kanser olduğu gazetelere verilen ilanlarla duyurulan Oktar Babuna için babası Prof. Cevat Babuna, ilik bulunması amacıyla büyük bir kampanya başlattı.

Türkiye, özellikle büyük kentlerde düzenlenen kampanyaya çok büyük destek verdi. Ancak toplanan 160 bin kan örneğinden 120 bin örnek kanın ABD'ye gönderildiği ortaya çıktı. Örneklerin gönderilmesine karşı çıkan isimlerden biri ise dönemin MHP'li Sağlık Bakanı Osman Durmuş'tu.

'ÇOCUKLARIM ÜZERİNDEN...'

Milliyet Gazetesi'nden Mert İnan'ın haberine göre bu dönemde Durmuş, Adnan Oktar Grubu tarafından tehdit edildi. Durmuş, "Kanın gönderilmesi, genetik şifremizin çözülmesi açısından stratejik tehlike oluşturur" demişti.

Adnan Oktar yapısına yönelik operasyonun ardından Durmuş, Oktar Babuna'nın kız kardeşleri tarafından o dönem tehdit edildiğini açıkladı. Durmuş, "Oğlumun, kızımın ev adreslerini, telefonlarını söylediler. Çocuklarım üzerinden tehdit aldım" dedi.

'KİTAP YAZMAKTAN VAZGEÇTİM'

Durmuş tehdit olayını şöyle anlattı: "Bir gün Oktar grubundan bazı kişilerin bir bakan arkadaşımızın sayesinde Meclis kulisinde gezip görüntü aldıklarını gördüm. Bu şekilde beni dolaylı yoldan tehdit ediyorlardı. Bana göre bu mesajdı, 'Meclis'e bile girer kayıt alırız' şeklinde. Eşimle bir gün Ankara'da Angora Pastanesi'nde otururken Cevat Babuna ve iki kızı yanımızda belirdi. Babuna'nın kız kardeşlerine sohbet sırasında, Oktar Babuna hakkında kitap yazacağımı söyledim. 'Biz de sizinle ilgili yazarız' deyince, 'Ne yazacaksınız?' dedim. Bu konuşmada oğlumun, kızımın ev adreslerini, telefonlarını söylediler. Çocuklarım üzerinden tehdit edildim. Eşim de kitabı yazmam halinde hakkını helal etmeyeceğini söyleyince kitap yazmaktan vazgeçtim."

'KASET İLE ŞANTAJ YAPIYORLARDI'

Durmuş şöyle devam etti: "Adnan Oktar Grubu'na birçok kişi yardım ediyordu. Gerek siyasiler arasında gerek devletin içindeki birtakım yapılardan yardım gördükleri anlaşılıyordu. Bu grubun elinde sosyete diye bilinen insanların çocuklarına ait kasetler vardı. Milleti bu şekilde tehdit ediyorlardı. Oğlu ve kızları sonradan Cevat Babuna'yı bile tehdit ettiler."

'DEVLET İSTERSE ANLATIRIM'

Osman Durmuş, "Oktar Babuna ve Adnan Oktar'a yönelik şikâyetçi olmak, suç duyurusunda bulunmak gibi bir girişimde bulunmayacağım. Artık, bakan ya da milletvekili değilim. Geçmişte bu kişilerin kan örneklerini ABD'ye pazarladıklarını söylerken, sesimi duymak istemediler. Devlet bilgime başvurursa, bildiklerimi anlatırım. Bunun dışında kişisel girişim içinde olmam" dedi.

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