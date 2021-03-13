Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünya
ABONE OL

Eski Bolivya Devlet Başkanı Anez ve 5 eski bakan için yakalama kararı çıkarıldı

Bolivya'da Kasım 2019'da eski Devlet Başkanı Evo Morales'in "darbe" olarak nitelediği ve istifasına yol açan sürecin ardından 1 yıl geçici devlet başkanlığı görevini yürüten Jeanine Anez ve o dönem bakanlık yapan 5 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Eski Bolivya Devlet Başkanı Anez ve 5 eski bakan için yakalama kararı çıkarıldı
AA

Bolivya'nın resmi haber ajansında (ABI) yer alan habere göre, ülkede "darbe davası" olarak bilinen soruşturma kapsamında Anez, eski Hükümet Bakanı Arturo Murillo, eski Devlet Başkanlığı Bakanı Yerko Nunez, eski Adalet Bakanı Alvaro Coimbra, eski Savunma Bakanı Luis Fernando Lopez ve eski Enerji Bakanı Rodrigo Guzman hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Terörizm, isyan ve komplo kurmak suçlarından itham edilen eski devlet görevlilerinin ülkeden kaçma ve soruşturma sürecini engelleme ihtimali bulunduğu için haklarında yakalama kararı çıkarıldığı açıklandı.

Morales'in "darbe" olarak nitelediği ve istifasına yol açan süreçteki olayların araştırıldığı soruşturma kapsamında Coimbra ile Guzman'ın ülkenin Beni eyaletinde gözaltına alındığı ve başkent La Paz'a nakledileceği belirtildi.

MORALES'İN İSTİFASI

Bolivya'da 20 Ekim 2019'daki tartışmalı seçimleri ilk turda kazanan Evo Morales, hile iddialarıyla sokaklara çıkan muhaliflerin şiddet eylemlerine dönüşen protestoları, polisin isyanı ve ordunun çağrısının ardından 10 Kasım'da istifa etmiş ve ertesi gün ülkesinden ayrılarak önce Meksika'ya, ardından da Arjantin'e gitmişti.

O dönem, Bolivya Çok Uluslu Yasama Meclisinin üst kanadı Senatörler Meclisi Başkan Yardımcısı muhalif Jeanine Anez'in devlet başkanlığı görevine getirildiği ülkede, çoğunluğu yerlilerden oluşan Anez karşıtları günler süren protestolar düzenlemiş ve bu protestolarda 30'dan fazla kişi ölmüştü.

Bolivya'da, Anez'in göreve gelmesini takip eden 3 ay içinde düzenlenmesi gereken genel seçimler, 18 Ekim 2020'de düzenlenmiş, Morales'in adayı Luis Arce Catacora seçimi yüzde 55 oy olarak ilk turda kazanmıştı.

Morales, Catacora'nın genel seçimi kazanmasının ardından, ayrılışının 1. yılında ülkesine dönmüştü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Husiler, ABD'nin Yemen için sunduğu ateşkes planını reddetti
DÜNYAHusiler ABD'nin ateşkes planını reddetti
ABD'den Rusya'ya yeni yaptırımlar hazırlığı
DÜNYAABD'den Rusya'ya yeni yaptırımlar hazırlığı
İtalya'da Kovid-19 tedbirleri sıkılaştırılıyor
DÜNYAİtalya'da Kovid-19 tedbirleri sıkılaştırılıyor
Dışişleri Bakanlığı sözcüsünden Yunanistan'a FETÖ tepkisi
DÜNYAYunanistan'a FETÖ tepkisi
AB, göç konusunda üçüncü ülkelerle iş birliğini artırmak istiyor
DÜNYAAB, göç konusunda iş birliğini artırmak istiyor
Biden; Avustralya, Hindistan ve Japonya liderleri ile görüştü:
DÜNYABiden'dan üç ülkenin liderleriyle görüşme
New York Valisi Cuomo hakkında azil soruşturması başlatıldı
DÜNYANew York Valisi hakkında azil soruşturması ...
İran'a ait konteyner gemisine Akdeniz'de saldırı düzenlendiği açıklandı
DÜNYAİran gemisine Akdeniz'de saldırı!
SON DAKİKA! Mısır istihbaratından Türkiye açıklaması!
DÜNYAMısır istihbaratından Türkiye açıklaması!
SON DAKİKA! Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan hastaneye kaldırıldı - Haberler
DÜNYAErmenistan Cumhurbaşkanı hastaneye kaldırıldı!